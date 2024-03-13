歐聯8強抽籤今晚舉行 曼城冠軍賠率最熱 皇馬阿仙奴緊隨其後
撰文：威廉神
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歐聯8強抽籤將於香港時間周五（15日）晚上7時舉行。歐聯8強抽籤不設同國或同組迴避，沒有種子隊，同時還會抽出四強走線及決賽主隊。目前已經有6支8強隊伍誕生，英超及西甲暫時各佔兩席。根據足智彩賠率，今屆歐聯冠軍大熱是衛冕的曼城，次熱為皇家馬德里，第三熱門是阿仙奴。
晉級歐聯8強的隊伍：
阿仙奴（英超）、巴塞隆拿（西甲）、拜仁慕尼黑（德甲）、曼城（英超）、巴黎聖日耳門（法甲）、皇家馬德里（西甲）、馬德里體育會（西甲）、多蒙特（德甲）
歐聯8強抽籤何時舉行？
香港時間3月15日星期五晚上7時，球迷可以在Now 643台/Bein Sport Connect App/UEFA.com網站觀看直播
歐聯8強抽籤有什麼規則？
這是一次完全開放的抽籤，沒有種子隊，沒有同國迴避，也沒有同組迴避。換言之，同一聯賽的球隊可能在8強相遇，在分組賽同組的球隊亦可能交手。
歐聯8強抽籤怎樣運作？
中央的抽籤碗內會有8個球，每一個球代表一支隊伍。首先抽出的隊伍代表在首回合主場作賽，對手會是接下來抽出的隊伍。重複這個部驟，直至8支球隊完成配對。
同時還有其他抽籤嗎？
同時還會有歐聯四強的走線抽籤，並會抽出決賽的主隊。決賽在中立場溫布萊球場舉行，抽決賽主隊純粹為行政用途。
歐聯餘下比賽日程
8強首回合：4月9日至10日
8強次回合：4月16至17日
4強首回合：4月30日至5月1日
4強次回合：5月7日至8日
決賽：6月1日
註：香港時間當晚深夜
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