台灣教授喊「挽回戀愛算正當請假理由」　陸網欽羨：好想去念書

內地一名女網民分享，赴台灣交換才發現兩岸教育風氣差異，並分享最近有教授在課堂上說「要有正當理由才能請假，去挽回男友也是正當理由！」讓女網民超驚訝，也引起兩岸網民討論，不少台灣學生分享千奇百怪的請假理由，讓內地學生欽羨直呼「好想去台灣念書！」



內地一名女網民近日在小紅書上分享，在台灣當交換學生，覺得在台灣讀書與在大陸很不一樣，台灣的大學教授較平易近人，較少端著架子，記得某次她詢問一位教授修課的注意事項，對方竟然急忙從位置上站起來回答她。

內地學生赴台交換，體驗兩岸校園生活差異，並將經驗分享在小紅書上。（小紅書）

女網民表示，最近修了一門課，第一堂課教授就警示同學「修這堂課不可以隨便請假或翹課！」接著又說「有正當理由就可以請假」，並提醒同學可以發電子郵件解釋不能出席課程的原因。至於什麼是正當理由？台灣教授則說「去挽回戀愛對象，為了自己的愛情請假也算」，讓全班笑成一團。

女網民分享，有人問在台灣上學和中國大陸有啥不同，她認為最大的差異就是師生距離。女網民認為，在大陸校園比較強調「尊師重道」，學生比較不會和老師開玩笑，但在台灣，老師「亦師益友」，不僅老師講課時會開玩笑，學生也常舉手問奇怪的問題，上課氣氛比較輕鬆愉快。

貼文引起網民討論，不少台灣人表示分享各種神奇的請假理由，「我們教授也說追愛可以請假，但沒追回來就要算缺席」、「在台灣就算是被媽媽罵心情欠佳，直接告訴教授都可能會被體諒」、「朋友請過演唱會假」、「還有不想上課假，教授說人總有沒有原因卻不想做什麼事的時候」、「有些學校有『心理健康假』」。

而台灣千奇百怪的請假理由，讓內地網民看呆直呼「太誇張了！」還以為全世界上課都是冷冰冰的，看完以後好想去台灣讀書。