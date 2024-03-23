汪小菲醉鬧大S 家　內地網民批惡意激化兩岸矛盾「@國台辦」處置

台灣藝人徐熙媛（大S）的前夫汪小菲22日晚間到徐熙媛台北住處大鬧，後被保全報警驅離。汪小菲在微博發文指「物業費還是我給的」，並指控「把我孩子強行拉走了」，兩人離婚多年，家務事依舊沸沸揚揚。



汪小菲22日二度到大S台北住所樓下鬧場，最後被台灣警方載回警署，汪小菲當日晚間在派出所揚言報警舉報大小S非法用藥，還是透過同學送藥，但最終並未完成報案程序，僅在警署前接受媒體採訪後離去。汪小菲微博湧入上萬筆留言，吸引大量民眾吃瓜。

大鬧大S信義區豪宅！（VCG）

針對汪小菲近日再度開撕大S，不少內地網民認為汪小菲操作太過，質疑「為什麼要說謊？明明看了，然後走了，到了微博就說孩子被強行拉走？」還有網民留言標註國台辦官方微博「國台辦發布」，指汪小菲涉「惡意激化兩岸群眾矛盾」，要求官方採取措施。

打扮成焦點！（VCG）

估唔到！（截圖）

在眾多留言中，一名網民標註「國台辦發布」尤為醒目。該網民表示，「能不能禁言這個丟臉的玩意兒？你們每天是不幹活兒嗎？從汪小菲開始惡意激化兩岸群眾矛盾，利用水軍引導輿論抹黑大陸人的形象開始，你們就該採取措施了吧？」

【圖輯】點圖放大看大S汪小菲罵戰懶人包👇👇👇

+ 13

不少網民附和，「根本就是破壞兩岸關係，個人家庭糾紛上升到國家關係」、「沒錯，哪天真打起來了，押著汪小菲上前線，都是他家挑起來的」、「確實是這樣，憑他一己之力讓兩岸關係變得更差，甚至因為汪小菲，很多台灣藝人都在內地混不好」、「挑撥離間兩岸關係沒完沒了」。

【相關圖輯】汪小菲列3點反駁大S 曬物流單痛斥前妻：花我錢買東西給韓國那位（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

對於汪小菲頻頻開撕，網民表示，「簽協議的是你，悔協議的也是你。活該便宜都該讓你占，你誰啊」、「沒有前妻的流量，汪家怕是要餓死了」、「大陸人沒這樣丟臉的！好可怕」、「真的丟臉現眼，丟大陸人形象」、「你別煩人了，真黏牙，徐姐那麼颯的人，跟你過了10年真一生最慘回憶」、「這兩母子太丟我們中國人的臉了」。