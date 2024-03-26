新竹台中海域現4越界大陸漁船　台海巡隊：依法驅離

台灣海巡署艦隊分署台中海巡隊周一（25日）接報，台中港外27浬處、台中松柏漁港外30浬處海域發現越界的大陸漁船，一共4艘越界進入限制水域但未作業，台方依法驅離。



海巡署艦隊分署台中海巡隊透過新聞稿指出，周一上午3時13分，台中海巡隊接獲第四巡防區指揮部轉漁民通報，在台中港外27浬處發現越界中大陸漁船，台中海巡隊線上巡防艇PP-10035艇前往查處。台中海巡隊指出，當日上午6時在新竹香山外海40浬處海域（領海基線外20浬）發現大陸漁船「閩平漁6X2X7號」及「閩平漁6X3X7號」越界進入限制水域但未作業，遂依法實施廣播驅離，上午7時許將大陸漁船驅離到領海基線外24浬，現場監控目視其向外海駛離。

下午1時許，台中海巡隊巡防艇PP-10031艇於台中松柏港外30浬處海域（領海基線外17浬）發現大陸漁船「閩平漁6X1X6號」及「閩平漁6X2X9號」越界進入限制水域但未作業，依法實施廣播驅離，下午2時許，將大陸船驅離至領海基線外24浬，現場監控目視其向外海駛離。

台中海巡隊表示，中部海域時有大陸漁船伺機越界作業，為保護海域資源，艦隊分署與中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩行動，並由海巡署第四巡防區統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標，守護台灣海域秩序為海巡要務，未來將持續加強防範及提升執法量能。