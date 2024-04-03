台灣花蓮地震｜至少9死821人傷　127人仍受困　最年輕死者僅31歲

台灣花蓮近海今日（3日）上午發生7.2級地震，為自1999年9月21日的「921大地震」後台灣最大的地震，地震在全台多地造成嚴重災情。據目前統計有9人死亡，821人受傷，127人仍受困。香港01將為大家持續跟進最新消息。



最新消息：

16：50

據台灣的中央災害應變中心，截至下午4時30分全台災損傷亡共9死、821傷、127人受困。花蓮災情最慘重，蘇花公路落石砸中車輛造成傷亡，並有2棟大樓嚴重傾斜，救援人員全力搜救中。

16：30

台媒報道，據目前統計至少有9人死亡。

15：30

目前統計有7人死亡，736人受傷，77人仍受困。

官方公布死者名單，其中包括太魯閣地區何姓女子（65歲）、蘇姓女子（64歲）、陳姓女子（64歲）、余姓女工程人員（44歲）、匯德隧道張姓男子（31歲）、台9線和平段吳姓男子（46歲）、和仁礦區李姓男子（66歲）。

15：00

發生7.2級地震一刻，最靠近震央的花蓮發生多宗土石崩落，花蓮縣秀林鄉得卡倫步道有多名遊客一度受困，其中3人遭落石砸中當場死亡。

14：45

台媒報道，台灣警方統計，目前地震已至少造成7死。

14：30

台灣中央災害應變中心統計，至今天下午2時為止，強震已造成4人死亡、711傷、77人受困；受困者都集中在花蓮縣。

強震造成花蓮秀林鄉的得卡倫步道有3人被落石擊中死亡、台9線大清水隧道1人死亡。

全台共711人受傷，其中台北市143人、新北市174人、花蓮縣132人；全台共有77人受困，皆集中在花蓮縣。

14: 15

台灣內政部長林右昌下午趕抵災區視察，受訪時表示，目前統計有4人死亡681人受傷，4名死亡民眾都在花蓮地區。

林右昌又稱，花蓮縣天王星大樓傾斜，大多數的民眾都已經安全撤出，僅有一位失聯民眾。根據最新訊息，疑似有探測到生命跡象，希望能確認相關位置，盡快搜尋到展開救援工作。

14：00

台媒報道，地震造成台空軍花蓮基地8架F-16戰機受損。對此，台灣空軍司令部表示，地震來襲時確造成部分戰機登機梯滑動刮傷機體、機體滑行，根據清查，戰機均是小零件受損，不影響任何機體，經過立即更換修復後，馬上已恢復戰備狀況，並未受到任何影響。

13：30

台軍第二作戰區（花東防衛指揮部）午間表示，中將指揮官俞文鎮已率編組人員趕赴災區現勘，並配合花蓮縣政府指揮部隊執行救援，現於東大門廣場成立前進指揮所，並派遣37員兵力及車輛前往災區，前往統帥大廈、東大門廣場及軒轅路等3處，配合警、消單位搶救地震受困待援民眾及傷患運送。營區待命兵力計1千餘人。

+ 3

台灣中央氣象局稱，3日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方 25.0 公里，深度為15.5公里。據指出，全台均有震感，台北市、新竹等地震感強烈。

台灣氣象署地震中心表示，未來3、4天可能會有規模6.5以上至7.0級的餘震；本次地震也是自1999年921大地震後最大的地震規模。台灣中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋介紹，本次地震威力相當於32顆原子彈。

據早前報道，花蓮縣秀林鄉得卡倫步道傳出有3人遭落石砸傷，太管處獲報後立刻前往現場，初步了解，一人遭落石砸中當場死亡，另外2人受傷。秀林鄉錐麓古道稍早傳出3名登山客遭落石砸中，救護人員到場時，均已無生命跡象。

另外，2輛掛接車行經蘇花改時遭大型落石砸中，車身皆遭砸毀，其中1名司機遭落石擊中死亡，另一名司機脊椎受傷，有待救援。

▼台灣地震｜花蓮有大樓傾斜近45度 早餐店整層崩毀 泳池搖成瀑布▼

當地傳媒報道，花蓮傳出2幢房屋倒塌，片段顯示，有一幢多層建築傾斜，地下及一樓部分消失。花蓮山區路段更傳出走山、崩塌的災情。

台灣花蓮附近4月3日早上發生強烈地震，花蓮市內有建築物傾斜。（X/ahoy_cubism）

位於花蓮市軒轅路的「天王星大樓」整幢傾斜將近45度。警方及消防已趕抵現場，並率先救出5人，初步了解大樓地下室內有3人受困。

+ 2

受到地震影響，台灣高鐵一度全線停駛，車廂內停電。而台北捷運則停駛40分鐘。

蘇花公路傳出土石崩落消息，大清水隧道口道路直接坍塌消失。

花蓮大清水隧道口前道路坍塌。（記者爆料網）

受到強震影響，中和區連城路一處倉庫倒塌，現場廠房5樓建築物後半部倒塌，當地已救出2男1女，不需送院，3樓疑似有1男性被困。

花蓮崇德在強震過後傳出整片山體土石崩塌，落石砸中多輛汽車，不少司機下車查看。

據中國鐵路廣州局集團有限公司消息，因應台灣花蓮縣近海發生地震，為確保列車及旅客安全，鐵路部門安排畬龍線、漳龍線、梅汕線、杭深線汕尾以東、甬廣高鐵汕尾以東(汕汕高鐵)臨時封鎖，滬昆高鐵部分列車調整運行區段。途經上述線路的部分旅客列車將出現不同程度晚點。