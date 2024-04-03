台灣花蓮地震7.2級　至少5死逾50傷　建築物傾斜倒塌多人被困

台灣附近發生7.2級地震。路透社指，台北強烈震感，部份地區停電，台北捷運及台灣高鐵一度停駛；花蓮有建築物傾斜。

據台灣傳媒報道，地震至少造成5人死亡。另台灣消防部門消息，地震有逾50人受傷。

因應台灣地震，廣州部分鐵路臨時封鎖。

截至上午9時半，全台逾30萬戶用電受影響，8.7萬戶搶修中。



台灣中央氣象局稱，3日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方 25.0 公里，深度為15.5公里。據指出，全台均有震感，台北市、新竹等地震感強烈。

台灣氣象署地震中心表示，未來3、4天可能會有規模6.5以上至7.0級的餘震；本次地震也是自1999年921大地震後最大的地震規模。台灣中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋介紹，本次地震威力相當於32顆原子彈。

花蓮縣秀林鄉得卡倫步道傳出有3人遭落石砸傷，太管處獲報後立刻前往現場，初步了解，一人遭落石砸中當場死亡，另外2人受傷。秀林鄉錐麓古道稍早傳出3名登山客遭落石砸中，救護人員到場時，均已無生命跡象。

另外，2輛掛接車行經蘇花改時遭大型落石砸中，車身皆遭砸毀，其中1名司機遭落石擊中死亡，另一名司機脊椎受傷，有待救援。

1000 台北捷運公司：各線路已恢復正常營運

0959 正在大陸訪問的馬英九表示，希望台灣民眾一切平安

0952 國台辦：大陸有關方面高度關切，向受災的台灣同胞表示誠摯慰問，將密切關注災情和後續情況，願提供救災協助

0929 花蓮「天王星大樓」傾斜近45度，3人被困地下室

0915 花蓮近海發生黎克特制5級地震，深度35.1公里

0835 花蓮發生黎克特制5.6級地震，地震深度14.6公里

0811 花蓮發生黎克特制6.5級地震，地震深度5.5公里

0758 花蓮發生黎克特制7.2級地震，地震深度15.5公里



▼台灣地震｜花蓮有大樓傾斜近45度 早餐店整層崩毀 泳池搖成瀑布▼

當地傳媒報道，花蓮傳出2幢房屋倒塌，片段顯示，有一幢多層建築傾斜，地下及一樓部分消失。花蓮山區路段更傳出走山、崩塌的災情。

位於花蓮市軒轅路的「天王星大樓」整幢傾斜將近45度。警方及消防已趕抵現場，並率先救出5人，初步了解大樓地下室內有3人受困。

台灣花蓮附近4月3日早上發生強烈地震，花蓮市內有建築物傾斜。（X/ahoy_cubism）

受到地震影響，台灣高鐵全線停駛，車廂內停電。而台北捷運則停駛40分鐘。

蘇花公路傳出土石崩落消息，大清水隧道口道路直接坍塌消失。

花蓮大清水隧道口前道路坍塌。（記者爆料網）

受到強震影響，中和區連城路一處倉庫倒塌，現場廠房5樓建築物後半部倒塌，當地已救出2男1女，不需送院，3樓疑似有1男性被困，警方及消防已聯繫被困者，尚未確定確切位置。

花蓮崇德在強震過後傳出整片山體土石崩塌，落石砸中多輛汽車，不少司機下車查看，目前傷亡情況未明。

中國鐵路廣州局集團有限公司消息，因應台灣花蓮縣近海發生地震，為確保列車及旅客安全，鐵路部門安排畬龍線、漳龍線、梅汕線、杭深線汕尾以東、甬廣高鐵汕尾以東(汕汕高鐵)臨時封鎖，滬昆高鐵部分列車調整運行區段。途經上述線路的部分旅客列車將出現不同程度晚點。