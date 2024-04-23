花蓮凌晨接連6級及6.3級地震　兩幢空置大樓坍塌傾側

台灣花蓮縣今日（23日）凌晨2時32分，再度發生6.3級地震，中央氣象署指震央位於花蓮縣壽豐鄉，深度5.5公里。而在2時30分，花蓮對出台灣東部海域也發生6級地震，深度為10公里。接連兩次達6級地震發生時，台北等地均震感強烈，有建築物搖晃，台積電更一度疏散人員，暫無傷亡報告。但此前已在7.2級地震時受損的花蓮統帥大樓坍塌，另一幢富凱飯店也傾斜，初步確認目前兩幢樓內都沒有人。



花蓮從昨日（22日）下午起發生多次地震，晚上10時11分的強度曾達到5.9級，深夜11時56分再有4.7級地震。多次地震震央均位於壽豐鄉。受多次地震影響，捷運全線列車昨日因此慢速行駛。



2024年4月23日，花蓮統帥大樓於地震後坍塌。（聯合報圖片）

台灣中央氣象署資訊，花蓮縣壽豐鄉昨午5時起接連發生地震，仍然是花蓮4月3日7.2級地震的餘震，屬於正常能量釋放。截至昨晚11時09分，4月3日主震以來，花蓮發生的有感餘震已有1,004次。

2024年4月22日，台鐵花蓮和仁站至崇德站間土石崩落，雙線中斷，北迴線一度無法通行。（聯合報／花蓮縣消防局圖片）

台灣媒體報道，地震造成部份店舖貨物震落，台11線海岸公路有落石，花蓮至少109戶停電。此外，受地震及豪雨影響，花蓮秀林鄉昨日多處有土石流情況，該處23日停止上班、停止上課。