賴清德政府獲58%民意認同　但就職演說滿意度比蔡英文低7%

賴清德5月20日宣誓就職並發表就職演說，其中演說內容提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被解讀為「兩國論」，震盪台海局勢。根據台灣內部兩份最新民調，針對賴清德就職演說內容，有53%台灣民眾表示滿意，28%不滿意；對於賴清德新政府上任一週表現及人事安排，有58%受訪民眾表示贊同、25%受訪者不贊同。



「台灣民意基金會」27日公布最新民調，對於賴清德在就職演說談到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，有43.2%台灣民眾非常同意，31.1%民眾還算同意，9.6%受訪者不太同意，6.5%民眾表示完全不同意，7%人沒意見，剩下2.5%的人不知道或拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」在台灣社會內部具高度共識。

5月20日上午，賴清德發表就職演說。（台灣總統府）

民調交叉分析，以政黨支持傾向來看，民進黨支持者中，有93%的人表示同意，0.8%不同意；國民黨支持者中，45.4%同意，45.7%不同意；民眾黨支持者中，7成9同意，2成不同意；在中性選民中，6成3同意，1成4不同意。游盈隆指出，民進黨與民眾黨支持者皆一面倒同意「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，國民黨支持者則嚴重分歧，呈現同意與不同意旗鼓相當的現象。

至於評價賴清德就職演說的整體內容，「台灣民意基金會」民調結果顯示，有22.7%受訪者非常滿意演說內容，28.6%還算滿意，10.6%不太滿意，8.3%1點也不滿意，16.8%沒意見，13.1%不知道或拒答。游盈隆認為，51%民眾大致滿意賴清德發表的就職演說內容，19%不滿意，這對賴清德新政府來說，「算是一個還不錯的開始」。

5月20日，台灣官方舉行「新任總統就職大會」。圖為賴清德（左前）、蔡英文（右前）、蕭美琴（中後）步入會場照片。（台灣總統府提供）

同日，台媒TVBS也發布民意調查，結果顯示，有52%台灣民眾表示有看到或聽到賴清德的就職演說，與2016年政黨輪替，蔡英文發表首任就職演說時相比，比例略低7個百分點。

在評價賴清德就職演說滿意度方面，TVBS調查結果顯示，有53%台灣民眾表示滿意，高於28%不滿意，另外19%沒有表示意見。報道稱，相較蔡英文首任就職演說時，當時有68%民眾表示滿意，相較之下民眾對於賴清德的就職演說滿意度較低。

至於台灣民眾對賴清德的信任度程度，調查顯示，47%受訪者表示信任（23%非常信任，24%還算信任），不信任者合佔34%（16%不太信任，18%很不信任），另有20%受訪者沒意見。