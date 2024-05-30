炎亞綸涉偷拍未成年人性愛片外流案宣判：監禁7月緩刑3年

台灣藝人炎亞綸遭網紅耀樂指控，涉嫌偷拍及外流性愛影片，而耀樂當時年僅16歲，炎亞綸其後被依製造、意圖散布而持有少年性影像等罪嫌起訴。



台灣士林地院今日（30日）一審宣判，炎亞綸判監7月，可易科罰金（即以繳納金錢代替監禁），以1日1500元新台幣折算、緩刑3年，緩刑期間保護管束，依調解筆錄內容履行；而案中炎亞綸的陳姓男友人則判監4月，同樣可易科罰金。全案仍可上訴。



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台媒報道，去年6月，耀樂指控炎亞綸在他16歲時，違背其意願發生關係且偷拍，事後還將該影片傳給2名網友瀏覽。

士林地檢署同年7月複訊後諭令炎亞綸以新台幣50萬元交保、限制出境出海。檢方其後查出2017年12月炎亞綸與耀樂發生親密行為，並拍下影片，後基於意圖散布而持有影片之犯意，將影片以LINE分別傳給2名真實姓名不詳的網友觀看。

炎亞綸的陳姓男密友於2018年9月在X（舊稱Twitter）下載私密影像，並以通訊軟件傳給炎亞綸看，持續保留這段影像。

去年11月全案偵結，炎亞綸被依「修正後意圖散布而持有少年性影像」及「製造少年猥褻行為電子訊號」等罪嫌起訴；陳男被依修正《兒童及少年性剝削防制條例》第39條第1項無故持有少年性影像罪起訴。

今年3月，該案第3次在法院開庭，庭後炎亞綸表示「雙方以最大的誠意，達成一個大家滿意的結果」，至於和解金則不方便透露，外傳和解金達7位數新台幣；至於陳男因不願坦承犯行，未與耀樂達成和解。