台灣私人招待所驚現｢女體盛｣一餐1.5萬　醫生警告：細菌病毒超多

台媒《ETtoday新聞雲》10日報道，台中近日傳出一家私人招待所竟引進「女體盛」，照片中可見一名幾乎全裸的女子身上放上生魚片、壽司等食物，讓在場賓客訝異不已。



台中近日傳出一家私人招待所竟引進「女體盛」。（TVBS新聞網）

報道指，有賓客分享日前參加一家私人招待所聚會，赫見一名幾乎全裸的女子躺在桌上，身體放上生魚片、壽司等食物，重點部位則用鮮花點綴，不僅視覺超衝擊，且一餐價格不斐，竟要價6萬元新台幣（折合1.5萬港幣）。

台灣醫生施勝桓則警告，人體皮膚藏有金黃葡萄球菌、表皮葡萄球菌、甚至諾如病毒，且私密處也恐有大腸桿菌等，有感染細菌、病毒等疑慮，造成腸胃道問題，且人體體溫約於36度，根本不適合保存生魚片，食物變質同樣有食安疑慮。

台中市衛生局表示，尚無接獲民眾反映，如接獲或查有民眾反映情事，將立即派員前往並要求改正，如不改正將處罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰款，並得要求暫停作業。

S2O Taiwan潑水音樂祭現女體盛（點擊放大瀏覽）▼▼▼

「S2O Taiwan潑水音樂祭」要價100萬台幣的特別套餐中，包括「女體盛」壽司。（圖／翻攝IG@S2OTaiwan）

「S2O Taiwan潑水音樂祭」要價100萬台幣的特別套餐中，包括「女體盛」壽司。（圖／翻攝IG@S2OTaiwan）

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在2022年，「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動也出現「女體盛」，會場最貴的一份酒單套餐要價100萬新台幣（折合約港幣25.5萬），內容為「女體壽司」。

活動的官方IG上，更曝光「女體盛」實景，只見身上有著JKF字樣的比堅尼辣妹躺在桌面上，身上放著一盤壽司，任由食客拿取。

「女體盛」源自日本，意即把裸體女性當作器皿餐具，在身體上放生魚片和壽司等食物，也可稱呼為裸體料理。