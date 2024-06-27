台官方籲台人避免赴陸港澳旅遊　旅行業者：難道沒有更高明方式？

北京官方本月21日公布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，重申對台獨勢力的零容忍態度，並試圖透過嚴厲的法律懲罰來達到震懾效果，台陸委會今（27）日祭出調升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」反制，建議台灣民眾避免非必要赴陸港澳旅行。台灣旅遊業者不滿指出，不應針對中國大陸無限上綱，台灣政府所有對中國大陸的反制行為都是在打擊旅行業，這對業者不公平，質疑難道沒有更高明的方式？



為了反制中國大陸發布的「反台獨22條意見」，台灣陸委會27日提高赴中國大陸、港澳旅遊警示為「橙色燈號」，代表「非必要勿前往」，示警台灣民眾審慎評估赴陸港澳之人身安全風險。

台陸委會並以意見嚴重威脅台灣人赴陸港澳之人身安全為由，即日起赴陸港澳旅遊警示由「黃色」調升為「橙色」，建議台灣民眾避免非必要赴陸港澳旅行。（翻攝聯合報）

台媒《聯合報》報道，在27日上午官方發布提升旅遊警示前，聞訊的台灣旅遊業已對相關政策大表不滿。中華兩岸旅行協會理事長許晉睿表示，過去都是因為天災或特殊狀況，有影響旅遊安全顧慮才會提高特定國家旅遊警示，印象中僅1994年曾因「千島湖事件」，旅行業宣布停止組團到中國大陸，但10個月後就逐步恢復。若這次宣布提升燈號警示，即為過去少見的狀況。

對於民眾赴中國大陸的旅遊影響，許晉睿認為，無論影響民眾前往意願有多少，「總不是好事」，小至傷害旅行業，大至兩岸惡意螺旋不斷上升。許晉睿批評，台灣政府所有對大陸的反制行為都是在打擊旅行業，讓旅行業成為犧牲品，難道政府沒有更高明的方式嗎？這對旅行社不公平。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

此外，報道另援引不具名業者說法，質疑橙色燈號是指「非必要不要前往」，但「非必要」要怎麼解釋？先前允諾的旅行團是否還可以出團？若之前允諾出的團還能照樣出，就還是依規定有履行契約責任保險，但是對兩岸市場開放仍不利。若觀光署又宣布取消放寬出團，就是把旅行業逼去遊行，反反覆覆的政策不僅衝擊業者，旅客也很困擾。

該名業者向《聯合報》表示，各國都有旅客被滯留的狀況，背後原因為何？每個人狀況不同，多數是個案，不應針對中國大陸無限上綱。