台南漁會理事長林士傑遭槍殺　兇手8秒連開11槍　曾捲議員恐嚇案

今日（8日）清晨5時40分，台南市區漁會理事長林士傑在住所外遭槍手近距離開槍，他身中多槍，送院搶救後不治。



台灣傳媒報道，閉路電視畫面顯示，林士傑從住所外出時，被埋伏已久的槍手持槍掃射，林士傑當場倒地，但槍手仍不放過，雙手8秒內至少連開11槍。林士傑的司機在車上目睹全程，但不敢上前制止，待槍手逃逸後立即報警。

閉路電視畫面顯示，林士傑從住所外出時，被埋伏已久的槍手持槍掃射。（影片截圖）

閉路電視畫面顯示，林士傑從住所外出時，被埋伏已久的槍手持槍掃射。（影片截圖）

林士傑當場倒地，但槍手繼續開槍。（影片截圖）

槍手連開多槍後逃逸。（影片截圖）

警方初步調查，林士傑的臉、頸、胸部均中槍，現場檢獲9枚手槍彈殼。兇手作案時手法專業冷靜，不排除預謀已久，逃逸時有人接應。警方現正翻查案發前數日附近街道的閉路電視紀錄，掌握兇手是否曾出現勘查地形，並清查接應人車的身份。

林士傑綽號「土雞」，生前曾捲入恐嚇議員案。2022年，檢調偵辦台南市議會正副議長賄選案時，林士傑被指控將國民黨的市議員「請上車溝通」涉嫌恐嚇，他後來宣布退出民進黨。此案於今年4月29日一審判決出爐，法院以證據不足，宣判林士傑等人無罪。林士傑的女兒為民進黨台南市議員林依婷，外界視她為林士傑在政壇上的「接班人」。

台南漁會理事長林士傑遭槍殺。（Facebook@林士傑）