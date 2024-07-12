台劍道選手代表大陸參加國際賽事　台陸委會：查他是否拿對岸國籍

台灣網紅波特近來接連爆料台灣網紅受邀去中國大陸觀光宣傳等疑似統戰行為。近日他再爆料，指台灣劍道教練蘇郁程代表中國大陸參加世界劍道錦標賽，疑似擁有對岸國籍，涉嫌違反《兩岸人民關係條例》。



對此，台灣陸委會表示，若蘇郁程真的代表大陸參賽，那會懷疑有拿到大陸的國籍，「如果確定蘇郁程是有對岸的國籍，那就會取消他台灣的國籍。」



台灣劍道教練蘇郁程（圖左一）代表中國大陸參加世界劍道錦標賽。（FB@蘇郁程）

第19屆「世界劍道錦標賽」7月4日至7日在義大利米蘭舉辦，出生在台灣的劍道青年蘇郁程代表中國大陸國家隊出賽，在台灣引發輿論爭議。

對此，台灣陸委會副主委、發言人梁文傑11日在記者會上提到，波特王提到的這一名選手叫蘇郁程，是台灣人，據媒體報道他代表大陸參加了今年在米蘭舉辦的世界劍道錦標賽，該錦標賽會要求參賽選手必須要具有代表國的國籍，「蘇郁程若真的代表大陸去參賽，那我們會懷疑他拿到了大陸的國籍。」

梁文傑指出，陸委會將就這部分去了解狀況，因為根據《兩岸人民關係條例》，是不能同時擁有台灣與大陸的戶籍的，所以會了解他到底是怎麼參賽的，「根據世界劍道協會的規定，要參賽可能還要出示護照，也就是說，要用護照來證明你有代表國的國籍，這部分他是怎麼辦到的？我們會去了解。」

蘇郁程參加世界錦標賽劍道比賽畫面。（影片截圖）

梁文傑強調，如果確定有對岸的國籍（有護照、身分證或設有戶籍），主管機關會依兩岸條例註銷台灣人民身分。此前，有一名湖南的連姓台商因為在大陸設有戶籍，被依照《兩岸人民關係條例》註銷台灣戶籍，喪失台灣地區人民身份。

陸委會副主委梁文傑11日強調，如果確定蘇郁程有對岸的國籍，就會取消其台灣國籍。

蘇郁程廈門結婚生子 任台青創業基地總經理

據了解，蘇郁程從大學三年級起，就因贊助他的劍道用品商之邀，前往廈門劍道館授課，過著週一到週五在台北上學，周末飛到廈門授課的生活。

大學畢業後，他看好劍道在廈門的發展，因此在廈門租了一個教室開起了道館，因為經營不善，他為了貼補道館營運費用，又在廈門的咖啡館打工，進而自己創業開起了咖啡館，之後更是將生意陸續拓展，在廈門開了十幾間門市，也在廈門結婚生子。

2024年6月，廈門首個運動主題台青創業基地「融體台青創業基地」在廈門湖裡區揭牌成立，透過眾多中國媒體的報導，可以看見蘇郁程不僅出席了這場成立典禮，他的身分還是「創業基地總經理」，他受訪時也稱未來將會留在中國大陸發展。

蘇郁程在典禮上稱，「在台灣，許多體育專業的大學畢業生其實很難找到真正對口的工作，希望這個基地能夠將熱愛體育的人都聚集到一起。」