二十四節氣．大暑｜攀鞍星帶挈4生肖飛黃騰達　屬鼠終獲高層青睞

7月22日就是節氣「大暑」。姚本軍老師在臉書粉專「紫微斗數 一點通 姚本軍」分享「大暑來了！必讀職場攻略：這些改變可以讓四類生肖人事業飛黃騰達！」。



「攀鞍星」這顆吉星，在2024大暑之後開始發亮，帶旺四個生肖，能夠在事業或生活中得到貴人的幫助，取得成功。

4生肖將獲吉星拱照 惟需小心處理這些事

二十四節氣．大暑｜攀鞍星帶挈4生肖飛黃騰達（01製圖）

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生肖牛／事業成功 怕人紅遭嫉

生肖牛的人受這顆星的影響，將直接作用於個人的性格特質和整體運勢發展。

牛擁有極強的上進心和企圖心，善於抓住機會，在生活和事業上容易取得成功。生肖牛的人常能吸引貴人的注意，得到支持和幫助，甚至在關鍵時刻起作用。此外，由於牛表現出色，常常能夠在社會中獲得較高的聲望和地位，成為眾人羨慕的對象。

但因為牛容易引起他人的關注和羨慕，也很容易成為閒言碎語的焦點。建議特別注意處理好人際關係，避免因為成功而過於高調，從而引發不必要的嫉妒和爭議。

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生肖雞／職場機會多 挺住壓力

對於生肖雞的人而言，由於攀鞍星的加持，這些人在職場上會表現出色，展現出非凡的能力和才華。這些特質使他們在工作中脫穎而出，成為備受推崇的佼佼者。

在職場上，雞容易遇見貴人，這些貴人可能是上司、同事或其他有影響力的人士，他們的幫助能夠為雞的事業發展提供重要的助力，順利達成工作目標。

但需要注意的是，雖然攀鞍星帶來了提升和機遇，也相對帶來挑戰和壓力。需好好面對處理，才能充分發揮攀鞍星的正面影響。

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生肖鼠／高層青睞 自我也要提升

在生肖鼠的人身上，這顆星的影響反映在個人與高層管理者的關係，以及來自有力人士的支持。鼠個人容易獲得公司高層的重視和信任，也可能會有更多的機會、更高的職位和更重要的任務分配。

雖然鼠獲得高層和貴人的支持，但個人不能過於依賴這些外力，應該不斷提升自身的能力和素質，確保在沒有外力幫助下，也能夠獨立應對挑戰和機遇。

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生肖猴／朋友是貴人 獲得更多資源

生肖猴的人受這顆星影響，將顯著體現在人際關係和社交圈中。它會帶來許多積極的人際互動和機會，猴能夠結交到具有實力和影響力的朋友。這些朋友在關鍵時刻會成為他們的貴人，提供重要的支持和幫助，無論是在事業上還是生活中，都會為他們的發展提供強大的助力。

這些朋友和貴人的出現，會為猴個人帶來許多發展機會。例如，在職場中，他們可能會因為朋友的引薦而獲得更多的工作機會和資源；在生活中，這些朋友的支持能夠幫助他們渡過難關，解決困難。

但同時，猴也需要在處理人際關係和自我提升方面保持謹慎，才能充分發揮攀鞍星的正面影響，實現長遠的成功和發展。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】