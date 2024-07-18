台立法院通過解除團客赴陸禁令決議　陸委會：風險仍然很明顯

日前，台灣立法院做出決議，要求解除組團赴中國大陸觀光限制。對此，陸委會主委邱垂正周四（18日）表示，截至目前為止，台灣民眾赴中國大陸的風險仍然很明顯。



周二（16日），立法院院會表決通過「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」的決議。

對此，邱垂正表示，截至目前為止台灣民眾赴中國大陸的風險仍然很明顯，除了有許多國安法令，特別是「對台的22條懲治台獨意見」。實際上，台灣民眾赴陸港澳有被盤查、滯留的具體事件，若安全事由還沒去除，呼籲台灣民眾赴陸港澳仍要審慎評估必要性，以確保自身安全與權益。他也指，就算是立法院通過的最後條文，還是要以安全為前提，這部分會視兩岸情勢與互動的結果，滾動式評估。

邱垂正進一步稱，2016年以來一直在維護過去既有的溝通聯繫機制，同時始終敞開和對岸溝通對話的大門。可由於中國大陸抱持比較僵化的意識形態與政治框架，在官方、高階的事務比較難突破。但他強調，就民間而言，雙方還是持續推動正常、健康、永續地交流。