颱風格美逼台｜18縣市明停班停課　料最快周三掠過台灣北部

中度颱風格美（Gaemi，台稱凱米）靠近台灣，全台至少18縣市已宣布周三（24日）停班停課，包括台北、基隆。台鐵周二（23日）宣布，周三（24日）中午前所有對號列車停駛。中央氣象署預測，格美在周三、周四（25日）對台影響最為明顯，暴風圈會在周三白天逐漸碰觸台灣陸地，北部、東部恐有強風豪雨，中南部風雨也會逐漸增加。



圖為中度颱風格美（Gaemi，台稱凱米）路徑預測。（台灣中央氣象署圖片）

今晚11時30分，中央氣象署維持對格美發布海上、陸上颱風警報。目前凱米為中度颱風，因所處環境條件有利發展，預估其接近台灣近海時，強度還會再增強，暴風圈也會再擴大。

中央氣象署預測，颱風中心會於周三（24日）下半天到後天，掠過台灣北部上空，明天全台各地都有顯著降雨，山區可能出現超大豪雨。

2024年7月23日，台北超商為颱風格美（Gaemi，台稱凱米）逼近作準備。（Reuters）

目前，全台18縣市發布已發出「豪雨特報」，料宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、新北市、新竹縣、高雄市等山區有局部大雨或豪雨。

氣象署稍早指出，颱風周二晚上位於鵝鑾鼻東方約390公里之海面上，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東半部海面，對台灣各地區及附近各海面、巴士海峽構成威脅。