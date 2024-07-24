強颱風格美｜全台2死201傷　30萬戶曾停電　22縣市周四停班停課

強颱風格美（Gaemi，台稱凱米）襲向台灣，全台各縣市都有強風大雨。截至周三（24日）晚上8時，在全台造成2死、201傷；包括高雄市在內3地，共有逾5萬戶停電。全台22縣市周四（25日）續停班停課。台鐵宣布，周四（25日）下午3時前，全線各級列車都停駛。



（中央氣象署圖片）

截至周三晚上11時，中央氣象署指出，格美在過去3小時強度略為減弱，目前中心於花蓮東北東方近海，未來有略為加速朝宜蘭及花蓮交界附近移動的趨勢，其暴風圈仍籠罩臺灣及澎湖，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續中。

2024年7月24日，颱風格美逼近台灣，媒體在基隆海邊進行報道。（Reuters）

中央災害應變中心晚上報告，風災死者包括高雄市65歲婦人，駕電單車時遭塌樹壓死；花蓮有樓頂建築結構掉落，砸中停下車輛，造成45歲婦人不治、7歲兒子重傷昏迷。

颱風造成的傷者中，以高雄市56人最多，其餘包括台南市32人、台中市27人等。

2024年7月24日，颱風格美逼近台灣，台北松山機場顯示航班受影響資訊。（Reuters）

截至晚上8時，全台涉及風災事故3,496宗，包括1,798宗塌樹、民生基礎設施損毀712宗等。全台曾停電29.3萬戶，已有23.9萬戶修復，仍有5.3萬戶停電，集中高雄市、台南市、南投縣。