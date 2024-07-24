強颱風格美｜全台2死201傷 30萬戶曾停電 22縣市周四停班停課
撰文：蕭通
出版：更新：
強颱風格美（Gaemi，台稱凱米）襲向台灣，全台各縣市都有強風大雨。截至周三（24日）晚上8時，在全台造成2死、201傷；包括高雄市在內3地，共有逾5萬戶停電。全台22縣市周四（25日）續停班停課。台鐵宣布，周四（25日）下午3時前，全線各級列車都停駛。
截至周三晚上11時，中央氣象署指出，格美在過去3小時強度略為減弱，目前中心於花蓮東北東方近海，未來有略為加速朝宜蘭及花蓮交界附近移動的趨勢，其暴風圈仍籠罩臺灣及澎湖，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續中。
中央災害應變中心晚上報告，風災死者包括高雄市65歲婦人，駕電單車時遭塌樹壓死；花蓮有樓頂建築結構掉落，砸中停下車輛，造成45歲婦人不治、7歲兒子重傷昏迷。
颱風造成的傷者中，以高雄市56人最多，其餘包括台南市32人、台中市27人等。
截至晚上8時，全台涉及風災事故3,496宗，包括1,798宗塌樹、民生基礎設施損毀712宗等。全台曾停電29.3萬戶，已有23.9萬戶修復，仍有5.3萬戶停電，集中高雄市、台南市、南投縣。
颱風格美變超強颱風今晚闖800公里 天文台明擬發一號風球或黑球格美加強為超強颱風 周四往梅州汕頭廈門等地高鐵停運強颱風格美｜暴雨致菲律賓13死60萬人疏散 首都宣布進入災難狀態颱風格美｜台灣超市淪陷「肉類、甜品」被掃清光 網民：商人笑爛強颱風格美｜爆發式增強！氣象分析師：恐成今年西北太平洋風王