強颱風格美｜已登陸宜蘭料將減弱　全台2死201傷　22縣市停班停課

強颱風格美（Gaemi，台稱凱米）襲向台灣，全台各縣市都有強風大雨。截至周三（24日）晚上8時，在全台造成2死、201傷。全台22縣市周四（25日）續停班停課，全台本地航班264架次全部取消，台鐵下午3時前全線各級列車停駛。中央氣象署周四指出，格美颱風中心已於凌晨0時左右於宜蘭縣南澳附近登陸，預估會在清晨至上午出海，下半天由馬祖南側進入中國大陸，但預計強度有減弱趨勢。



（中央氣象署圖片）

中央氣象署指出，格美強度略為減弱，目前中心在宜蘭南南西方，向西轉西北移動，其暴風圈仍籠罩台灣及澎湖、馬祖，各地風雨持續中，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅。預計此颱風強度有減弱的趨勢。。

中央災害應變中心晚上報告，風災死者包括高雄市65歲婦人，駕電單車時遭塌樹壓死；花蓮有樓頂建築結構掉落，砸中停下車輛，造成45歲婦人不治、7歲兒子重傷昏迷。

颱風造成的傷者中，以高雄市56人最多，其餘包括台南市32人、台中市27人等。

截至晚上8時，全台涉及風災事故3,496宗，包括1,798宗塌樹、民生基礎設施損毀712宗等。全台曾停電29.3萬戶，已有23.9萬戶修復，仍有5.3萬戶停電，集中高雄市、台南市、南投縣。