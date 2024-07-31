台軍：大陸8月1日發射載運火箭　將飛越台灣防空識別區

台灣軍方表示，周二（30日）上午6時至周三（31日）上午6時，偵獲25架次解放軍軍機，其中20架次逾越台灣海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，另偵獲10艘次解放軍軍艦持續在台海周邊活動。台軍並預告，中共8月1日發射運載火箭，將飛越台灣防空識別區。



台軍指，中共公告載運火箭發射活動，預計發射日期8月1日，發射基地在西昌衛星發射中心，飛行方向為西太平洋，將會飛越台灣防空識別區（ADIZ）。

據「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，台軍於周二上午7時45分至周三上午6時0分，在台灣海峽空域偵獲解放軍14架次主、輔戰機、無人機及直升機，其中9架次逾越海峽中線，部分解放軍距離鵝鑾鼻約86浬，另一部分距離基隆約65浬。

周二上午7時38分至下午2時55分，台軍在台灣西南空域偵獲6架次主、輔戰機及無人機，最近距離鵝鑾鼻約72浬；另於周二上午8時25分至上午10時40分，在台灣東部空域偵獲1架次直升機，距離鵝鑾鼻約143浬。

台軍並於周二上午9時9分至下午2時44分於台灣北部空域偵獲4架次主戰機，距離基隆約52浬。台軍指出，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。