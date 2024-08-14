岸田文雄9月辭任首相　台學者：台應主動推進深化安全領域合作

日本首相岸田文雄周三（14日）宣布不參選9月自民黨總裁選舉，意味著首相一職即將換人。近年來，台日關係密切，日本已故前首相安倍晉三於更提出論述「台灣有事就是日本有事」，令外界關注自民黨總裁選舉對台日關係走向的影響。對此，學者分析，由於自民黨仍然掌權，台日關係不會出現根本性變動，台灣更應主動推進深化安全領域合作。



國策研究院副院長郭育仁接受台灣中央社訪問時表示，目前自民黨總裁選情十分混沌，但無論是被日媒點名的前幹事長石破茂、數位大臣河野太郎，或是外務大臣上川陽子等人，誰當選對於日本的安全保障政策、防衛政策方向，都不會有太大變動，即便是與中國關係較好的河野太郎接任，也不會偏離日本的安全政策。

台灣日本研究院資深顧問陳文甲亦表示，由於自民黨仍在掌權，在大方向上，台日關係不會出現根本性變動，且自民黨一貫支持加強與台灣的合作，尤其在區域安全和經濟領域，立場預計將會延續。而在區域安全方面，由於美中競爭的加劇，台日合作的重要性將愈加凸顯，特別是在美日同盟框架下的合作。

郭育仁又指，日本的安保政策方向在安倍晉三時期經已確立，後續接任的菅義偉、岸田文雄都是依據該方向進行。2022年12月，內閣會議通過新版國家安全保障戰略等安保3文件，即是岸田擔任首相後，將安倍任內所構建的安保政策走向具體化。

自民黨前幹事長石破茂為其中一位新首相熱門人選。圖為8月13日，正值訪台的石破茂與台灣賴清德握手致意。（台總統府）

郭進一步指出，中日兩國在安全上有結構性矛盾，無論是在東海、釣魚台等海域，甚至近年中俄海軍聯合在日本海軍演，都帶給日本相當大的安全壓迫，而中國大陸在台海周邊的軍事行動，不單只是壓迫台灣，也讓日本同感壓力，因其相當依賴台灣周邊海域的航運路線。

對於日本首相即將更替下的台日合作展望，陳文甲則分析，台灣因有美國引領共同「抗中」的有利因素，故在推進台日安全合作方面將有機會進一步作為。他更建議，台灣可以主動以官方與非官方的力量，加強與日本新政府的接觸，尋求深化雙邊防務合作、情報交流，以及加大科技經貿合作。