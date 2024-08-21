前日相野田佳彥在台發聲：堅決反對以武力改變台海現狀

日本前首相野田佳彥今（21）日上午出席在台北舉行的「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」，並發表專題演講，重申了對台海局勢的深切關注。野田明確表示，堅決反對任何透過武力改變台海現狀的行為，強調紛爭應該以和平方式解決，「台海和平與穩定不僅對台灣和日本至關重要，更是國際社會普遍認知的共識」。



野田佳彥在演講中回顧了自己四次訪台的經歷，他第一次造訪台灣是在2002年，隨後在2008年和2015年也曾到訪。野田自言，他今次睽違9年後再踏上台灣的土地，對台日雙邊日益密切的交流感到欣慰，同時指出，台灣在新冠疫情期間被排除在國際社會的防疫體系之外，這讓他感到憂慮。

野田強調，這不僅是台日之間的問題，國際社會必須共同面對，不能忽視台灣在全球衛生體系中的重要角色。

日本前首相野田佳彥2024年8月20日起率團訪問台灣3天，預計將與賴清德會面。（賴清德fb+野田佳彥X）

針對台灣連續8年未能參與世界衛生組織（WHO）的年會，野田佳彥表達了深切遺憾。他指出，日本一貫支持台灣以觀察員身份參與WHO，並認為將政治和外交敏感問題帶入全球衛生事務中是不恰當的。野田申明，身為日本國會議員，他將繼續堅定支持台灣的國際參與，尤其是在涉及全球公共衛生的領域。

台日關係近年明顯升溫。圖為日華懇會長古屋圭司2021年9月在一場台日會議上表示，遺憾台灣因北京反對無法以觀察員身份參與世界衛生大會。（資料照片）

除了國際衛生議題，野田佳彥也談及台灣申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），強調台灣是日本的重要夥伴，共享自由、民主、人權與法治等普世價值。對於台灣的申請，日本表示歡迎，但他同時強調，所有申請加入CPTPP的經濟體必須符合該協定的高標準，並且在未來也要具備維持這些標準的能力。

在台海局勢方面，野田佳彥認為，台海和平與穩定已成為國際共識。今年4月，日本與美國在元首高峰會聯合聲明中強調了台海和平的重要性，並敦促兩岸問題以和平方式解決。此後，在英國康沃爾舉行的G7元首高峰會上，G7領導人也再次重申了這一立場。野田指出，國際社會越來越認識到台海和平穩定的重要性，這不僅是地區問題，更是全球安全的重要環節。

G7領袖峰會發布的聯合公報，首度提及台海。（Facebook@Joe Biden）

野田佳彥進一步表示，作為與台灣有密切關係的鄰國，日本應該率先向國際社會傳達維護台海和平的重要性。他個人對台海局勢深表憂慮，強烈反對任何一方試圖透過武力或脅迫方式改變現狀的企圖，呼籲擁有共同價值觀的國家共同努力，確保台海局勢以和平方式解決，避免地區乃至全球的衝突風險升高。

此次訪台，野田佳彥不僅參加了「凱達格蘭論壇」，還將與台灣多位政要會面，包括賴清德以及台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人，雙方將就台日關係、區域安全等議題進行深入交流。台灣外交部表示，今次論壇是賴清德新政府上任後主辦的首場區域安全論壇，目的是透過這一平台增進與各方的交流與對話，進一步促請國際社會關注印太地區的和平與安全。