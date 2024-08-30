柯文哲住處、辦公室今晨突遭檢調搜索　預計將被帶回偵訊

台灣民眾黨主席柯文哲陷入京華城容積案風波，今（30）日一早，台北地檢署聯合廉政署對柯文哲位於台北市金山南路的住處進行搜索，隨後檢調人員直奔柯文哲位於台玻大樓的辦公室展開第二波搜索。柯文哲在台北市長任內，京華城的容積率大幅提升至840%，遭外界質疑圖利業者，檢方今年5月進行分案調查，將柯文哲列為貪污罪被告，並約談前台北市副市長彭振聲、北市府官員、原都市計劃委員等人說明。



綜合《中央社》、TVBS等台媒報道，北檢於今日清晨7時許，派出多名檢調人員前往柯文哲位於台北市金山南路二段的住處展開搜索行動。媒體現場觀察到，上午7時39分，有3至4名戴著口罩的檢調人員陸續進入柯文哲的家中。根據現場消息，柯文哲原本於上午8時安排了私人行程，隨扈及座車也已抵達住處外等候，但因突如其來的搜索行動，柯文哲未能如期出門。

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，7月30日清晨北檢針對住處與辦公室進行搜索。（Facebook@柯文哲）

隨後，檢調人員在8時左右再度前往柯文哲位於台北市台玻大樓的辦公室進行第二波搜索行動。這一辦公室此前已於本月14日因柯文哲政治獻金案遭到檢調搜索，當時檢方未搜查台灣民眾黨黨部及柯文哲辦公室，但民眾黨主動提交了6箱相關資料，希望能夠釐清相關事實。然而，京華城案的調查持續發展，檢調今日再次鎖定柯文哲的辦公室及住處進行搜查。

在台玻大樓的搜索過程中，前台北市副市長黃珊珊也被目擊出現在現場，並急忙撥打電話。

TVBS報道表示，檢方預計會在搜索結束後將柯文哲帶回廉政署偵訊，並於晚間送往台北地檢署複訊。

回顧整個京華城容積率案，檢廉的調查顯示，威京集團主席沈慶京與國民黨籍台北市議員應曉薇之間有多次異常的資金往來，總金額超過新台幣4000萬元（約合976.8萬港元）。應曉薇被指利用多次協調會的機會，向柯文哲市府施壓，希望能夠放寬京華城的容積率。檢方也因此將柯文哲列為貪污罪的被告，並指揮廉政署展開全面調查。

此外，檢廉於本月27日緊急拘提了欲出境香港的應曉薇，並於28日對威京集團及台北市議會等地進行搜索，約談多名相關人員，包括威京集團主席沈慶京、京華城董事長陳玉坤等人。經過複訊後，北檢依貪污治罪條例違背職務行、收賄罪向台北地方法院聲請羈押禁見沈慶京、應曉薇、吳順民等人，並分別以高額保釋金交保其他涉案人員。

台灣民眾黨對於今日的搜索行動發表聲明，稱雖然無從得知檢調對中央黨部及柯文哲住處進行搜索的具體理由，但黨部將全力配合調查。同時，民眾黨呼籲檢廉應謹守正當法律程序，避免偵查範圍超越必要，並要求檢調遵守偵查不公開的原則，避免引發未審先判，損害柯文哲主席的名譽。

京華城案的調查仍在進行，柯文哲的法律處境備受關注，未來的調查結果將對台灣政壇產生深遠影響。