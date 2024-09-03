傳台軍退役少將赴港時起立聼國歌　或被剝奪每月9萬台幣退休金

台媒《鏡週刊》報道，國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠8月在香港出席「全球華僑華人促進中國和平統一大會」活動，現場唱國歌時沒有迴避、起立聆聽，涉嫌違反《兩岸人民關係條例》，可能因此違規被剝奪9萬元新台幣（約21843港幣）月退休金，成為修法後首例。



2024年全球華僑華人促進中國和平統一大會20日在香港舉行。（央視截圖）

臧幼俠。(中時新聞網)

據《鏡週刊》報道，中國和平統一促進會8月底在香港舉辦「全球華僑華人促進中國和平統一大會」，台灣有數十人出席，包括國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠。大會開始便是唱國歌環節，有傳言稱臧幼俠在會場唱國歌時未迴避，同時起立聆聽，涉違反新修訂的兩岸人民關係條例。

據台媒《TVBS新聞網》，陸委會今日（3日）表示，曾任少將以上人員，若違反《兩岸人民關係條例》第9條之3第1項規定，參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，情節重大者，得剝奪其月退休給與；無月退休給與者，得處新台幣200萬元以上1千萬元以下罰鍰。

據台灣《兩岸人民關係條例》規定，所謂「妨害國家尊嚴行為」，包括「向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。」

2024年全球華僑華人促進中國和平統一大會20日在香港舉行。（央視截圖）

2024年全球華僑華人促進中國和平統一大會20日在香港舉行。（央視截圖）

台灣陸委會還稱，本案將由行為人所屬之原服務機關依法查證，若情節屬實，主管機關將依法辦理。據悉，曾任陸軍司令的退役中將吳斯懷2016年「赴陸聽訓」一事，成為後來《兩岸條例》的修法契機，因此又稱「吳斯懷條款」。

《中央社》報道，國民黨文傳會主委李彥秀今天（3日）表示，臧幼俠已不具黨職身份，是以個人身份赴香港參加活動，尊重後續行政調查的程序。