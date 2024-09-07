遊台注意！港客西門町被坑殺　紅心芭樂＋芒果「土匪價」161港幣

近日，有香港遊客在台北市著名旅遊景點西門町的一處水果攤，買了一包紅心芭樂和芒果，總價竟要659元（新台幣，約合161元港幣），疑遭坑殺。



台北市消保官表示，已通報主管機關要加強無預警抽稽查，並向攤商宣導落實明確標示份量及價錢。



西門町是台灣著名旅遊景點。（台灣交通部觀光局）

據了解，一名香港遊客來台觀光，到了武昌街二段的水果攤，看到攤位上有寫下重量價格等，就先買了一份紅心芭樂，心想一包差不多50元（新台幣，12元港幣）左右，加上老闆熱情地招待試吃，於是又買了一份芒果，最後結帳卻傻眼，一包水果要價300多元（新台幣，港幣73元），總價659元（新台幣，約合161元港幣）。

在台灣買水果竟比香港還貴？

該名遊客事後換算，台灣作爲紅心芭樂產地，竟然賣得比香港還要來得貴，在詢問過台灣朋友後，也驚覺自己「被宰」。而該間水果攤似乎是從前士林夜市的流動攤販，當時就曾有過「定價不清」的爭議。

西門町是台灣著名旅遊景點。（IG圖片）

台北市主任消保官楊麗萍回應，已橫向通報主管機關北市產發局，以加強無預警抽稽查，並向攤商宣導落實明確標示份量及價錢，例如若以杯裝販售應明確標示「1杯多少價格」，並於現場放置樣品杯，以利消費者可明確看到大小份量及價格。

楊麗萍也表示，依據台北市消費者保護自治條例規定，若通知限期改正而屆期不改正者，得處2萬元（新台幣）以上，10萬元以下罰鍰，並得按次處罰，以維護消費者權益。