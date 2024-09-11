美眾議院通過太平洋夥伴法案　強化與台灣、太平洋島國論壇合作

美國國會於9月9日復會後，迅速進行多項立法工作，並通過多項與中國相關法案。其中，《太平洋夥伴關係法案》（Pacific Partnership Act）在眾議院獲得無異議通過，法案內容強調了美國政府應加強與台灣及太平洋島國論壇（PIF）的合作，以促進該區域的安全與繁榮。



台媒《中央社》報道，這項由夏威夷州民主黨眾議員凱斯（Ed Case）於年初提出的法案，旨在推動美國制定一項全方位的太平洋島國政策，並與包括台灣在內的盟友密切協作。法案特別指出，美國應與澳洲、日本、韓國、新西蘭、台灣等已有互動的國家及太平洋島國論壇等區域機構進行緊密合作，共同應對該區域的威脅。

太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）成員國國旗。（Pacific Islands Forum）

與其他法案相比，《太平洋夥伴關係法案》雖未直接提到中國或中共，但共和黨議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）在辯論中強調，北京正在加強在太平洋島國的影響力，特別是2022年所羅門群島與中國簽署的安全協議引發了美國的關注。她指出，中國透過賄賂和壓力手段影響太平洋島國的選舉和政局，對區域穩定構成威脅。

2024年2月7日，外交部副部長馬朝旭集體會見湯加、基里巴斯、薩摩亞、瓦努阿圖、所羅門群島、斐濟、密克羅尼西亞聯邦、巴布亞新畿內亞等太平洋島國駐華使節及太平洋島國論壇駐華貿易投資專員。（中國外交部）

此外，該法案還重申，美國應與盟友合作，確保在太平洋島國的援助計劃互補且不重複。根據法案內容，總統和國務卿將被要求協調並制定一項針對太平洋島嶼的長期戰略，以評估該地區面臨的多方面壓力，涵蓋自然災害、經濟脅迫及腐敗等問題。

該法案目前已送交參議院審議，若參議院通過後，將交由美國總統簽署正式生效。然而，由於美國大選臨近，國會預計於10月休會，使得法案通過的時間相當緊迫。