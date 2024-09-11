美眾議院通過太平洋夥伴法案 強化與台灣、太平洋島國論壇合作
撰文：許祺安
出版：更新：
美國國會於9月9日復會後，迅速進行多項立法工作，並通過多項與中國相關法案。其中，《太平洋夥伴關係法案》（Pacific Partnership Act）在眾議院獲得無異議通過，法案內容強調了美國政府應加強與台灣及太平洋島國論壇（PIF）的合作，以促進該區域的安全與繁榮。
台媒《中央社》報道，這項由夏威夷州民主黨眾議員凱斯（Ed Case）於年初提出的法案，旨在推動美國制定一項全方位的太平洋島國政策，並與包括台灣在內的盟友密切協作。法案特別指出，美國應與澳洲、日本、韓國、新西蘭、台灣等已有互動的國家及太平洋島國論壇等區域機構進行緊密合作，共同應對該區域的威脅。
與其他法案相比，《太平洋夥伴關係法案》雖未直接提到中國或中共，但共和黨議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）在辯論中強調，北京正在加強在太平洋島國的影響力，特別是2022年所羅門群島與中國簽署的安全協議引發了美國的關注。她指出，中國透過賄賂和壓力手段影響太平洋島國的選舉和政局，對區域穩定構成威脅。
此外，該法案還重申，美國應與盟友合作，確保在太平洋島國的援助計劃互補且不重複。根據法案內容，總統和國務卿將被要求協調並制定一項針對太平洋島嶼的長期戰略，以評估該地區面臨的多方面壓力，涵蓋自然災害、經濟脅迫及腐敗等問題。
該法案目前已送交參議院審議，若參議院通過後，將交由美國總統簽署正式生效。然而，由於美國大選臨近，國會預計於10月休會，使得法案通過的時間相當緊迫。