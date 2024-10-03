颱風山陀兒登陸強襲高雄　17級狂風掀翻貨櫃　9漁船脫錨漂至航道

根據台灣中央氣象署最新資訊，中度颱風山陀兒已於今（3）日中午12時40分登陸高雄小港，帶來強烈風雨。氣象署指出，颱風山陀兒的中心經過高雄市，登陸時的風力高達17級，局部地區風速更是「爆表」。高雄市與屏東縣已發布強風警戒，呼籲民眾避免外出，並嚴防颱風帶來的潛在災害。



貨櫃碼頭受損 17級風掀翻四噸重貨櫃

高雄港作為台灣重要的貿易樞紐，這次風災中遭受重大衝擊。台灣港務公司在下午1點20分左右指出，山陀兒颱風登陸後，位於第三貨櫃中心的碼頭受到猛烈強風侵襲，四噸重的空貨櫃被風吹起並摔落地面，現場風力驚人，造成大量貨櫃倒塌及散落。尤其是陽明與法國達飛（CMA CGM）專用碼頭，風力導致堆放的貨櫃傾倒，甚至在第七貨櫃中心也出現貨櫃被風掀起的現象。港務公司表示，目前強風和大浪仍持續加劇，部分區域因風力過強，工作人員無法接近進行處理，已通令所有櫃場人員提高警戒，避免進入危險區域。

9艘漁船失控漂流 高雄港緊急戒護

除了碼頭貨櫃受損外，高雄港內風浪自3日早晨7時起逐漸增強，導致9艘停泊於前鎮漁港的漁船脫錨漂至港內航道。高雄港務分公司船舶交通管理中心（VTS）回報，這9艘漁船包括「穩豪168號」、「富遠壹號」、「北盛8號」等船隻，因強風失控漂流，險些進入主要航道。為了避免發生碰撞或其他危險，港務分公司立即派遣3艘拖船前往戒護，並通報高雄市政府海洋局協助處理。所幸，在上午7點50分，這些漁船被成功護送至安全水域，目前暫無人員傷亡報告，情況已獲得控制。

據台灣的中央氣象署3日（周四）最新觀測，颱風山陀兒強度減弱且暴風圈縮小，預測颱風中心中午前後在台灣南部登陸。（中央氣象署）

高雄市警局前的紅綠燈被吹斷。（ETtoday新聞雲）

高雄市警局前的紅綠燈被吹斷。（ETtoday新聞雲）

全台風災影響擴大 高雄市發布緊急避難通報

根據中央災害應變中心統計，截至3日上午，颱風山陀兒已造成全台2人死亡、2人失蹤及123人受傷，受災地區包括高雄、屏東、南投等7個縣市。土石流災情亦開始出現，基隆市報告4起山區崩塌，但尚未傳出傷亡。

為應對強烈風雨帶來的威脅，高雄市政府發布緊急避難通知，特別針對住在臨時建築或鐵皮屋內的居民，建議立即前往避難場所，避免強風帶來的倒塌或其他危險。高雄市各區公所也迅速開放民眾避難，提供安全庇護。台灣氣象署則提醒，隨著颱風逐漸移動，沿海和低窪地區可能出現強勁風暴潮，呼籲民眾加強防範，避免前往海邊觀浪，確保安全。