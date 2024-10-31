康妮襲台｜全台至少1死205人傷　逾74萬戶曾停電

強颱康妮周四（31日）下午由台東縣登陸後，受到地形限制破壞，減弱為中颱，颱風中心已於傍晚6時40分由雲林縣出海，但暴風圈對台灣陸地的影響料持續至周五（11月1日）中午。依中央災害應變中心統計，全台1死205人受傷，截至周四晚上10時，全台74萬7770戶曾停電。



圖為2024年10月31日，颱風康妮逼近台灣基隆時狂風大雨。（Reuters）

圖為2024年10月31日，颱風康妮逼近台灣基隆時狂風大雨。（Reuters）

中央災害應變中心統計，康妮造成的一宗死亡發生在南投縣，一輛客貨車遭塌樹壓毀，56歲女性死亡，同車76歲男性輕傷。

截至周四晚上10時，全台曾停電戶數74萬7,770戶，目前剩14萬3,337戶尚未復電，以新北市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、桃園市為主，台電將視風雨情況進行搶修，盼民眾體諒。

圖為2024年10月31日，颱風康妮逼近台灣時，新北市出現湧浪。（Reuters）

而截至晚上9時，全台累計災情共3668件，已處理1,751件，以民生基礎設施1,308件及路樹倒塌1,080件最多；全台積淹水累計68件。

氣象署表示，颱風康妮強度在過去3小時稍微減弱，近中心風速每秒為40公尺，十級暴風半徑也縮小到70公里，但暴風圈仍籠罩全台，尤其北北基宜、北花蓮晚上強風豪雨持續。