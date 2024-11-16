台灣鼓勵畢業留台發展　港澳生獲聘僱許可人數年增13%

台灣是不少香港學生的熱門升學目的地，陸委會、策進會鼓勵在台港澳生畢業後留台發展，可以透過評點制取得聘僱許可。周六（16日），陸委會表示，愈來愈多港澳生於畢業後選擇留台發展，今年1至9月，運用評點制取得聘僱許可的港澳生計有1049人，較去年同期增加約13%。



大陸委員會（陸委會）、台港經濟文化合作策進會（策進會）透過新聞稿表示，「南區港澳生畢業留台評點制講座」日前於中山大學舉辦，政府人員現場說明最新政策法規，鼓勵港澳生留台發展，為職涯做好準備。

陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟表示，為了促進經濟發展，提升台灣整體競爭力，政府相關部會近年積極地推動育才、留才、攬才政策，港澳生在台接受高教培育，熟悉台灣語言、文化，正是台灣產業發展與企業海外布局所需人才。愈來愈多港澳生於畢業後選擇留台發展，據教育部、勞動部統計資料，今年1至9月運用評點制取得聘僱許可的港澳生計有1049人，較去年同期增加約13%。

魏淑娟又指，政府持續推出多項友善與便利措施，包括放寬專門性及技術性工作類型及內容、取消評點制配額人數上限、增加評點項目與配點等，有利於港澳生在台投入就業市場。

來自香港的嚴慧詩在台就讀研究所，去年畢業後留台就業，任職於成功大學國際事務處。她中央社表示，台、港兩地工作環境、假期、薪資與福利待遇完全不同，建議港澳生先評估自身目標與需求後，再審慎地選擇職場。