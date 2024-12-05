瓊瑤逝世｜65本著作身家達25億元　台北豪宅估值6億林青霞曾到訪

知名作家瓊瑤周三（12月4日）在家中輕生死亡，終年86歲。據台媒報道，瓊瑤遺體當日被送往殯儀館，檢察官和法醫經過40分鐘檢驗，確認瓊瑤為一氧化碳中毒窒息而亡。



瓊瑤過世後除了留下大量的影視劇和粉絲滿滿的回憶之外，也留下了巨額的資產。據媒體報道，外界認為，其丈夫平鑫濤於2019年病逝後，瓊瑤分得價值5億元(人民幣，新台幣25億元)的房產，以及皇冠文化旗下的皇冠影業，內媒報道，保守估計其身家超過25億元。



瓊瑤。（FB@瓊瑤）

據台媒報道，瓊瑤生前留下無數經典作品包含65本小說著作，還多次發生版權爭議，而瓊瑤事後曾獲得天價賠償金，但她曾透露直接將所有錢全捐公益用途，真實身價難以估計。

瓊瑤原名陳喆，筆名取自《詩經·衛風》：「投我以木桃，報之以瓊瑤。」她1938年4月20日生於四川省成都市，祖籍湖南省衡陽縣渣江鎮，父親陳致平是大學教授，母親袁行恕。出自文學世家，瓊瑤是作家金庸的遠親，還是詩人徐志摩的表外甥女。

瓊瑤9歲起開始創作，25歲正式於皇冠雜誌發表出道作《窗外》，後來寫出《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《一簾幽夢》，《我是一片雲》、《窗外》，《六個夢》系列跟《還珠格格》三部曲至少超過65本著作。

瓊瑤生前作品集（老地方二手書籍臉書）

瓊瑤一生創作了100部左右的作品，其代表作有《還珠格格》《煙雨濛濛》《一簾幽夢》《庭院深深》《幾度夕陽紅》《啞女情深》《花落誰家》等，創作高峰期集中在上世紀60年代到90年代。1990年代，花城出版社拍下《瓊瑤全集》的內地版權，版稅費已高達300多萬元。據《鳳凰週刊》透露，如果把盜版的總數算在內，瓊瑤在大陸出版的作品總收入應該達到800萬元。

1965年，瓊瑤27歲時，其小說就已開始被改編成影視作品。1967年，邵氏電影公司又翻拍了瓊瑤的三部電影。她發現這條路有利可圖，於是在1970年代末與平鑫濤、盛竹如等人合資成立巨星影業公司，專拍自己作品改編的電影。

2015年瓊瑤曾在大陸控告電視劇《宮鎖連城》抄襲《梅花烙》提起訴訟，最終二審判她獲勝拿到得500萬人民幣賠償。2007年之前，瓊瑤劇的錄像帶版權和廣播電視播放權，僅在大陸市場的收入就超過2億元。

2007年《一簾幽夢》在中國的版權收入據悉高達2億元；最紅的《還珠格格》的版權費全球也至少上看2億人民幣。

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在瓊瑤劇風靡的巔峰時期，三部《還珠格格》只是版權費就在1億元以上。如果再加上海外版權營收，僅《還珠格格》一個IP，帶給瓊瑤的收益就超過5億元。除了《還珠格格》，其他火遍華語圈的瓊瑤劇還有不少，她的所有電視劇版權收益預估超過10億元。

此外，瓊瑤和丈夫經營的皇冠文化集團，累計營收額超過22億元，該信息並未得到公司方確認。瓊瑤作為這家公司的核心作家，為其貢獻了巨額財富。

瓊瑤豪宅「可園」估值6億 林青霞和劉文正曾到訪

瓊瑤晚年原住在臺北東區豪宅「可園」，面積約700平米，市值25億台幣（約5億人民幣），是她與丈夫平鑫濤的愛巢，劉文正、林青霞都曾踏足過。

瓊瑤新抱何琇瓊曾表示，可園通過危老重建案，將與建設公司合作改建為豪宅）。她透露，由於可園到處都有龜裂痕跡，符合危老重建條件。瓊瑤因此遷出舊址後搬到淡水，大概花3、4年的時間就可以完工。而瓊瑤在淡水居住的「雙映樓」，曾被外媒評「少數世界頂尖風景之一」，最高成交總價直逼台幣1.2億元（約2689萬人民幣）。

林青霞去年獲金馬獎頒發終身成就獎。（電視截圖）

還珠格格幫助一眾演員片酬三級跳

《還珠格格》第一部在引進中國大陸之後，最高收視突破62.8%，並獲得第17屆中國電視金鷹獎最佳連續劇獎。被稱為第一代「瓊女郎」的影星，包括林青霞、林鳳嬌，當然也有男主角，像鄧光榮、秦漢等。1973年8月，林青霞主演的電影處女作《窗外》上映，一時火遍大江南北。

上世紀80年代，瓊瑤從電影圈轉向電視圈，第二代「瓊女郎」應運而生：劉雪華、蕭薔、陳德容都在此時出圈，同期被大家熟知的男演員還包括林瑞陽、馬景濤等。

以蘇有朋為例，在拍攝《還珠格格》第一部時，其一集的片酬是2000元（人民幣，下同），整部劇20集左右，共收入約4萬元。到了2004年，他拍攝《楊門虎將》時一集片酬達到了1萬美元，可見瓊瑤劇的造星能力有多強。

拍完《還珠格格》後，蘇有朋的廣告代言數量也呈三級跳式增長。2004年，他連續第三年替一家球鞋品牌代言，一年酬勞是260萬港元。