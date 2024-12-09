台女高鐵野蠻搶位「對小學生淋水」捱轟　目擊者貼文「還原真相」

昨（8日）下午台灣高鐵826車次北上時，在11號車廂發生衝突，一名年輕女子疑似朝著小四學生當頭淋水，媽媽見狀決定反擊，同樣拿水往女子的頭上倒，畫面曝光掀起熱議，孩子媽不久後也發文還原事發情況，對於有名網友的不實言論，她表示將會一併提告。



根據小四學生媽媽的說法，當時一家四口上了高鐵自由座車廂後，小四的兒子和媽媽各自找到座位獨自坐下來，後來媽媽便詢問自己身旁的乘客是否願意換位，對方爽快地答應了，於是便叫兒子起身後人家換位置，但就在這個時候，一位身穿藍色衣服的年輕女子卻跑去坐了那個位置，媽媽好聲提醒女子，但卻被反罵一句：「沒水準！」然後憤怒地離開。

一段台灣高鐵爭位及「乘客互相淋水」的影片在網上惹起熱烈討論。（爆料公社影片截圖）

影片只拍到媽媽「報復」拿水淋「搶位女乘客」一刻 有目擊者指是她兒子腳踢那女乘客和狂罵髒話在先（點圖放大看相關貼文及照片）：

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過沒多久，媽媽見到兒子的頭上瞬間被淋下大量的水，抬頭一看發現年輕女正將她手上的水壺橫向地倒在兒子頭上，對方還說：「嗯？我只是在喝水～怎麼了嗎？」接著媽媽決定用同一招反制，接下來就如網傳影片大家看到的那樣，媽媽往年輕女子頭上倒了一些礦泉水，女子後續也蹲在地上嚎啕大哭。

媽媽在網上曝光906字聲明還原事發情況，不少自稱是目擊者的網友也紛紛曝光自己所見，其中一名網友就逆風發言，表示錯不完全在年輕女子身上，疑似見到小四孩子有做出腳踢座位或對方身體的動作，還飆罵三字經（髒話），並稱這位小四孩子「根本是熊孩（頑童）」。

網友留言如下：

我當時是坐在他們右後方靠窗的，我也算當事者，自由座有空位我想大家都會想坐，這位小姐好像是因此跟他們小孩他們家開始有點爭吵，我注意到他們的時候是小孩已經大聲吵鬧要這位小姐離開，我隱約還看到小孩用腳踢小姐的座位或者是她的身體（這部份我沒看的很清楚），而且邊踢還邊罵三字經，不知道這跟後來的潑水風波是否有關，但至少錯不完全在小姐，這個小孩根本是熊孩，不然車廂內的人不會幫忙這位小姐。

針對該名網友的說法，媽媽回應：

這完全不是事實，等高鐵監視器出來後，我會一併對這位提告。

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