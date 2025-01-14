緬甸詐騙營｜台火舞表演者獲救稱園區有上千人 曾見到2受騙港女
撰文：許祺安
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台媒《中央社》報道，27歲台灣火舞表演者謝岳鵬此前因應徵海外表演工作前往泰國後，遭騙至緬甸詐騙園區並失聯，台泰警方聯手救援後於今日（1月14日）驚險返台。
謝岳鵬分享其在緬甸園區的經歷，稱過河時是最後一次逃脫的機會。他憶述，在第一天就被打了，還曾遇到兩名同樣被騙的香港女生，後來2人被賠付走了。
報道指，謝岳鵬到達曼谷之後，對方派車將其帶向目的地，但時長遠超之前表示的4個小時，司機稱山區有泥石流需要繞路，隨後謝岳鵬被帶往泰緬邊境美索。
謝男在邊境過河後，被一群持槍的軍人押往詐騙園區，園區主管表示，要3萬美元的贖金才能放走他。
其後謝男遭帶入一個小房間，有7、8個軍人給謝男戴上手銬，並對其拳打腳踢。這群人稱園區附近埋了很多地雷。謝男表示，主管還讓他交出手機跟密碼。他被關了5天，只能靠着欄杆休息。
謝男憶述，5天後，園區又來了2個香港女生和1個馬來西亞人，均是被騙過來的，後來兩名香港女生被賠付走了。據其觀察，這些詐騙公司的高層都是中國人，而9成做詐騙工作的人都是講中文，園區有至少上千人。
謝男稱，因嘗試用電腦求救被主管發現，他被送到軍事基地懲罰，「每天早上被脫掉上衣並銬在單槓上站3小時，中午只有白飯和一小塊肉，下午繼續在大太陽下站著或是搬磚頭走路。」
據《ETtoday新聞雲》報道，謝岳鵬透露，他們被要求用各種的聊天工具發消息，如message、WhatsApp等，網絡IP地址也會更改到相應的國家。他表示，他被分配到騙澳洲的受害者，他們要想辦法讓受害者相信詐騙成員，然後儲值加密貨幣，然後再把這筆錢拿走。
謝男提醒，只要看到河就不能過，最後逃跑的時間就是那條河，過了就真的來不及了。謝男指，至今不知道為什麼園區為什麼把他放了，雖然對方稱有人賠付，但並不透露具體是誰。
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