緬甸詐騙營｜台火舞表演者獲救稱園區有上千人　曾見到2受騙港女

台媒《中央社》報道，27歲台灣火舞表演者謝岳鵬此前因應徵海外表演工作前往泰國後，遭騙至緬甸詐騙園區並失聯，台泰警方聯手救援後於今日（1月14日）驚險返台。



謝岳鵬分享其在緬甸園區的經歷，稱過河時是最後一次逃脫的機會。他憶述，在第一天就被打了，還曾遇到兩名同樣被騙的香港女生，後來2人被賠付走了。



台灣火舞表演者返台講述園區遭遇。（ETtoday/桃園機場記者聯誼會）

台灣火舞表演者返台講述園區遭遇。（ETtoday/桃園機場記者聯誼會）

報道指，謝岳鵬到達曼谷之後，對方派車將其帶向目的地，但時長遠超之前表示的4個小時，司機稱山區有泥石流需要繞路，隨後謝岳鵬被帶往泰緬邊境美索。

謝男在邊境過河後，被一群持槍的軍人押往詐騙園區，園區主管表示，要3萬美元的贖金才能放走他。

其後謝男遭帶入一個小房間，有7、8個軍人給謝男戴上手銬，並對其拳打腳踢。這群人稱園區附近埋了很多地雷。謝男表示，主管還讓他交出手機跟密碼。他被關了5天，只能靠着欄杆休息。

詐騙信息。（網絡截圖）

謝男憶述，5天後，園區又來了2個香港女生和1個馬來西亞人，均是被騙過來的，後來兩名香港女生被賠付走了。據其觀察，這些詐騙公司的高層都是中國人，而9成做詐騙工作的人都是講中文，園區有至少上千人。

謝男稱，因嘗試用電腦求救被主管發現，他被送到軍事基地懲罰，「每天早上被脫掉上衣並銬在單槓上站3小時，中午只有白飯和一小塊肉，下午繼續在大太陽下站著或是搬磚頭走路。」

27歲台灣火舞表演者謝岳鵬去年耶誕節因應徵海外表演工作前往泰國後，遭騙至緬甸詐騙園區後失聯。（IG＠fire_ghost0820）

據《ETtoday新聞雲》報道，謝岳鵬透露，他們被要求用各種的聊天工具發消息，如message、WhatsApp等，網絡IP地址也會更改到相應的國家。他表示，他被分配到騙澳洲的受害者，他們要想辦法讓受害者相信詐騙成員，然後儲值加密貨幣，然後再把這筆錢拿走。

謝男提醒，只要看到河就不能過，最後逃跑的時間就是那條河，過了就真的來不及了。謝男指，至今不知道為什麼園區為什麼把他放了，雖然對方稱有人賠付，但並不透露具體是誰。