台灣時隔近5年首度執行死刑　情殺案死囚遭槍決

台灣時隔近5年再執行死刑，法務部長鄭銘謙上任後，周四（1月16日）首度簽准死刑執行命令。勒殺王姓女友及對方母親的死囚黃麟凱，當晚確認獲槍決。這是賴清德就任總統以來，其政府首度執行死刑，民進黨執政以來則為第3人。王女父親稱：「明天是女兒生日，感謝司法還公道。」



圖為死囚黃麟凱。（聯合報系資料照）

全台餘36死囚 最長等近25年

在今次執行槍決前，台灣死囚共37人，32歲的黃麟凱最年輕。法務部上次執行死刑為2020年4月1日，對象為縱火燒死6名親友的死囚翁仁賢。在餘下的36人中，判刑定讞近25年的黃春棋、陳憶隆，是等待槍決最久的死囚；殺害母親、婆婆及丈夫的林于如，則是唯一女死囚。

黃麟凱原定於周四晚9時許執行死刑，但拖延一小時，至晚間10時02分才伏法。黃麟凱獲注射兩瓶麻藥後被槍決，法警事後按照慣例，在刑場外焚香祭拜。台衛生福利部表示，根據現行《人體器官移植條例》的明文規定，不會利用死囚的器官捐贈，否則將會違反世界人權。

法務部常務次長黃謀信晚上稱，死刑執行案由高等檢察署檢察官，率同法警及法醫師在台北監獄刑場執行，死囚在10時23分由法醫覆驗確認死亡，過程中對死囚人權保障極盡審慎。

不滿被追債 勒殺女友及對方母親

2013年10月1日，黃麟凱潛入當時19歲的王姓女友家中，以童軍繩勒斃對方母親後，待王女返家強暴再將其勒斃。黃麟凱依性侵殺人、殺人罪判處死刑，並褫奪公權終身。最高法院2017年駁回上訴，判黃麟凱死刑定讞。據指出，黃與女友交往期間，曾盜領對方20多萬元新台幣，因遭討債而決定殺人。

圖為2025年1月16日，死囚黃麟凱遭槍決，司改會在北監外抗議。（聯合報圖片）

行刑手槍配滅音器 免半夜驚擾居民

據指出，執行死刑的T75K3手槍配備滅音器，因台北看守所刑場位於新北市土城區，附近住家、大樓多，且執行槍決時間多數選在晚間，為避免槍聲引發居民恐慌，法警的手槍多數裝有滅音器，避免槍聲嚇到民眾。