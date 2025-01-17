台灣仍有36名死囚待槍決　唯一女死囚是她　台灣高達八成反對廢死

台灣時隔近5年再執行死刑，法務部長鄭銘謙上任後，周四（1月16日）首度簽准死刑執行命令。勒殺王姓女友及對方母親的死囚黃麟凱，當晚確認獲槍決。這是賴清德就任總統以來，其政府首度執行死刑，民進黨執政以來則為第3人。



據台媒報道，台灣目前待槍決死囚還有36人，判刑定讞近25年的黃春棋、陳憶隆，是等待槍決最久的死囚；殺害母親、婆婆及丈夫的林于如，則是唯一女死囚。



圖為2025年1月16日，死囚黃麟凱遭槍決，司改會在北監外抗議。（聯合報圖片）

圖為2025年1月16日，死囚黃麟凱遭槍決後，台北看守所獄警於刑場外焚香祭拜。（聯合報圖片）

陳憶隆於1995年犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案，同案被告徐自強獲再審無罪確定；黃春棋、陳憶隆於2000年4月27日遭判死確定，至今尚未執行。

此外，被控犯下男童陸正綁架撕票案、分屍女保險員案的邱和順，在1988年間被逮捕羈押，案件纏訟多年，直到2011年7月間遭判死刑定讞，至今收容在台北看守所已逾36年，是被關押最久的死囚。不過，多個民間團體直指該案為冤案，盼總統能進行特赦。

被控犯下男童陸正綁架撕票案、分屍女保險員案的邱和順，在1988年間被逮捕羈押，案件纏訟多年，直到2011年7月間遭判死刑定讞。（翻攝台媒）

年齡最高的死囚是73歲的王信福，他被控於1990年間教唆男子陳榮傑開槍殺死2名員警。陳榮傑已於81年間判死定讞，同年8月間槍決；王信福遭通緝15年後落網，最高法院在2011年間以殺人罪判處死刑定讞。

對警察行凶遭判死刑定讞者，還有蕭新財及王柏英；蕭新財被控臨檢時，持霰彈槍射擊2名員警，造成1死1傷，19年前遭判死刑定讞，至今尚未執行。

王柏英則是與共犯謀議搶銀行，考量所持的手槍易卡彈，在新北巿汐止犯下殺警奪槍案，造成員警洪重男殉職。

最近一起死刑定讞案件是男子沈文賓殺人案，沈男為尋找妻子下落，擄走妻舅的潘姓女友、潘女呂姓友人後溺斃棄屍，6度被判死刑，最高法院2020年3月31日駁回上訴，處死刑定讞。

36死囚中唯一女死囚有機會平反

另外，弒親詐保的林于如案轟動一時，她是近30多年來台灣首名女死囚。林于如經營臭豆腐製作，因沉迷六合彩，需款孔急，陸續幫親生母親、婆婆及丈夫買保險，從97年11月起接連謀害母親、婆婆及丈夫，企圖詐領保險金。

被認為有心智缺陷導致訴訟上自我辯護能力明顯不足，卻還被判處死刑定讞，被憲法法庭認為可以透過檢察總長提出非常上訴平反。

弒親詐保的林于如案轟動一時，她是近30多年來首名女死囚。（中時電子報）

2003年間犯下士林箱屍命案的張人堡，另涉強盜老婦姦殺案，2004年被判死刑定讞；張嘉瑤2002年間侵入女友人租屋處，強盜性侵殺害另名女子，2004年底遭判處死刑定讞，目前尚未執行。

犯下多起性侵殺人案的「中山之狼」徐偉展、砍殺心儀女子百餘刀的王鴻偉，縱火犯林旺仁、彭建源分別在基隆及新竹的卡拉OK、KTV放火，各奪5命，犯下強盜勒斃女老師案的蘇志效、游屹辰等，都尚未執行死刑。

台灣有高達83%的人反對廢除死刑

中華人權協會、台灣審議民主協會2024年底曾公布「死刑存廢」民意調查報告，結果顯示高達83％民眾不贊同廢除死刑，且有88%民眾認為在死刑尚未廢除之前，死囚應依法執行死刑，顯示台灣民眾反對廢除死刑具有穩定、高度共識，憲法法庭應審慎採用作為審判重要參考。

圖為2025年1月16日，死囚黃麟凱遭槍決後，屍體由葬儀社人員運進板橋殯儀館冰存。（聯合報圖片）

此次民調完成3003份有效樣本，其中包括1503份市話調查樣本、1500份手機調查樣本。結果顯示，高達83%民眾不贊成廢除死刑，贊成廢死只有一成；76%民眾同意「殺人判死刑是天經地義的事」，而只有12%民眾認為「殺人判死刑已經不符合時代潮流」。

民調指出，85%民眾同意「對於重大犯罪，應重視社會及被害人家屬對於公平正義的渴望，保留法院判處死刑的選項」，且有73%民眾同意死刑有嚇阻重大犯罪的作用。

協會表示，根據調查結果，87%民眾認為美國、日本等國家都還維持死刑，台灣仍然維持死刑，並沒有違反國際潮流；另外，76%民眾認為「廢除死刑應該由公民投票或立法院制訂法律來決定」，只有17%民眾認為廢死與否「應該由大法官決定」，顯示出對大法官的不信任。

值得關注的是，63%民眾對台灣司法審判沒有信心，而僅31%民眾對台灣的司法審判有信心；69%民眾認為「在台灣已經很重視人權了」，約23%民眾認為「台灣對人權還不夠重視」。