慎防「影子艦隊」威脅　台灣將52艘中國大陸貨船列黑名單

英國媒體報道披露，台灣政府近日將52艘懸掛權宜旗的中國大陸貨船列入黑名單，並表示將加強追蹤與主動檢查，以防範這些貨船對台灣及周邊地區安全構成的威脅。報道指出，這些權宜輪常以誤導性國旗隱藏真實身份，部分甚至涉及破壞台灣海底通信電纜的事件，被台灣官方視為北京對台「灰色地帶作戰」的一環。



目標船隻多懸掛喀麥隆等國旗

英媒1月27日報道，被台灣列入黑名單的52艘貨船，多懸掛喀麥隆、坦桑尼亞、蒙古、多哥和塞拉利昂等國旗，而其背後的船東公司則註冊於中國大陸、香港或澳門。台灣政府特別關注這些船隻，其中有15艘被標記為對台灣構成威脅。這15艘船中，涉嫌於1月初破壞台灣基隆港外海海底電纜的「順興39號」貨船被列為「高度威脅」，另有四艘為「中度威脅」，十艘則為「一定程度威脅」。

喀麥隆籍「SHUNXIN39」（順興39）貨輪1月3日拖斷台灣附近海域的海底電纜，台灣海巡署派船艦前往應處。（台灣海巡署提供）

報道提到，權宜輪的船主通常選擇在上述國家註冊船舶，以避開本國較高的成本、嚴格的安全標準和監管。這些國家對船舶登記條件寬鬆，導致許多「影子艦隊」得以虛假身份航行。

台灣指控「順興39號」損害電纜

台灣官方調查發現，1月初破壞基隆港外海通信電纜的「順興39號」貨船雖懸掛喀麥隆國旗，實際由一家香港公司擁有，負責人為中國大陸公民。部分台灣官員認為，這類行動可能是北京對台「灰色地帶作戰」策略的一部分。

一名台灣官員表示，雖然台灣不是東京諒解備忘錄（Tokyo MOU）的成員，但台灣官方透過相關渠道獲得該組織蒐集的問題船舶清單，並進一步篩選具有中國背景的船東，縮小名單範圍。

各國對「影子艦隊」問題關注升高

報道指出，權宜輪的數量正不斷增加，這些老舊船隻對沿海國家構成重大海事和國安風險。不僅台灣，波羅的海地區近期也多次發生類似事件，並被指與中國和俄羅斯的船隻有關。

台灣方面表示，未來將持續加強對此類船隻的監控和檢查，保障國家安全及通信基礎設施的穩定。