大年初一台男回家過年驚見棉被蓋住白骨　始知胞兄死亡逾半年

台灣台東縣一名63歲古姓男子昨日（29日）被回家過年的弟弟發現陳屍在睡房內，棉被蓋住只剩骷髏，死亡至少半年以上。警方初步調查發現，男子平日由一位疑似有精神障礙的姪兒照顧，姪兒發現叔叔死亡後擔心受怕不敢報警，才讓案件拖了半年多才發現。



事發現場。（聯合報）

台媒《ETtoday新聞雲》等報道，在古姓男子死亡的住宅，門口還留著姪兒用來塞門縫避免氣味外露的棉被。

死者以往有酗酒情況，而且腿部曾受傷行動不便，獨居也沒有結婚，去年年中時身體不適，兄弟決定交由住附近的姪兒照料。

在端午節前後，古姓男子疑似生重病不吃不喝，之後疑似有精神障礙問題的姪兒發現叔叔死亡，因為心裡害怕，竟然只拿棉被蓋住屍體，並且封住房門窗戶，以免氣味外露。

事後姪兒遇到家人電話詢問，也以叔叔到花蓮看病為理由塘塞過去，直到死者弟弟過年回家，意外看到屋內的哥哥己經死亡，才趕緊報案。

警方獲報後趕到現場採證，並且封鎖現場，製作筆錄，至於古姓男子死因是否他殺還是因病死亡，將由檢察官進行相驗調查。