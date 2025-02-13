台中新光三越氣爆5死11傷　連14年蟬聯全台百貨「店王」未來蒙灰

全台營收最高的百貨公司——新光三越台中店（中港店）今（13）日上午發生大規模氣爆，11樓與12樓爆炸猛烈，截至目前已造成5死、11人輕重傷，同時導致內部設施嚴重毀損，營運受創。據統計，該店坐擁新台幣258.3億元年營收，連續14年蟬聯全台百貨「店王」，這場突如其來的事故恐將對百貨業績與台中商圈經濟帶來不小影響。



新光三越台中店位於台中西屯區，鄰近知名的逢甲夜市、七期豪宅區、美術館特區及草馬轉運站，是台中商圈的核心地帶。由於該區擁有大量高端消費族群，加上近期Nvidia執行長黃仁勳才剛造訪逢甲夜市，台中的商業氛圍備受關注。此次氣爆事故是否會對台中消費熱區造成長期影響，仍有待進一步觀察。

位於台中鬧區的新光三越「中港店」坐擁新台幣258.3億元年營收，連續14年蟬聯全台百貨「店王」。（新光三越官網）

台媒三立新聞報道，根據業界估算，新光三越台中店平均每日營收介於新台幣500萬至1000萬元之間。此次氣爆若導致營業樓層無法短期內修復，百貨公司恐將面臨鉅額損失，若復原時間超過數週，營收損失恐將突破億元。

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根據tatler於今年初報道，台中百貨市場競爭日益激烈，除了既有的遠百、Top City大遠百之外，三井LaLaport已投入市場，漢神洲際購物中心即將開幕，而2026年預計完工的第一大天地購物中心也將加入戰局。新光三越台中店雖連續14年穩居全台百貨龍頭，但這場氣爆事故可能削弱其競爭優勢，進而影響其百貨發展。

針對今日發生的這宗台灣百貨工安史上最嚴重意外，相關單位已展開調查，釐清氣爆原因，無論結果如何，此次事故對新光三越台中店及台中百貨業的短期經濟影響已難以避免。