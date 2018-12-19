開車撞前女友再開槍射情敵　台男以獄中歌唱比賽獲獎為由求減刑

台灣陳姓男子前年年底涉開車撞向前女友及其男友張某，甚至向張某開槍，最終被判囚6年半。 不過，陳某事後不服判決提上訴，更以在獄中參與歌唱比賽獲獎為由希望減刑，法庭今日（19日）終駁回上訴，維持原判。

陳某的6年半刑期最終維持原判。（自由時報）

陳某當年因不滿交往3年的江姓前女友狂和他分手後，就重回張姓舊愛的懷抱並同居，因而於前年12月恐嚇江女要求復合，否則就要對付她的兒子。陳某同年底更開車尾隨撞到江女及其男友張某，甚至再開槍射傷張男，他事後一度逃亡，最終才投案自首。

新北地方法院事後以非法持有槍彈罪、殺人未遂罪，一審判決陳某共6年半有期徒刑。陳某不服一審判決提起上訴，主張是事件屬槍枝走火，非蓄意開槍，還以有慈善捐款紀錄及在獄中參加歌唱比賽獲團體賽最佳默契獎等理由，甚至拿出獎狀宣稱已經改過向善，請求二審減刑。

不過，高院承審合議庭認為，槍枝不打開保險即不會走火，案發時陳某與張某並無肢體衝突或拉扯，認定陳某走火之說純屬畏罪之詞。合議庭指出，陳某擁槍自重，光天化日下不畏眾人眼光開槍射擊，破壞社會治安至鉅而惡性非輕，不符減刑要件，遂於今日駁回上訴，維持6年半刑期，但全案仍可上訴。

（中央社/自由時報）