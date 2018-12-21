【在香港上市】中遠海能總經理賈利賓台灣酒店墮樓亡　留9頁遺書

台北一間高級酒店在周五（21日）凌晨2時許，傳出有人墮樓，據台媒報道，死者是39歲的中國大陸籍男子賈利賓，是國有企業中遠海能的董事總經理。賈利賓被發現時右手手腕有開放性骨折，雙腳大腿骨折，已無生命跡迹象，經緊急送往台北馬偕醫院搶救後仍宣告不治。

中遠海能的主要營業務是在大陸沿海地區和運送石油及煤炭等，擁有的油輪船隊規模位居全球第一名，亦是船型最齊全的航運公司。（資料圖片）

報道指，賈利賓在周四（20日）晚獨自入住酒店時，工作人員已察覺有異樣，但沒料到會留下長達9頁的遺書後墮樓身亡。賈利賓的遺書內容多是提及其家人及朋友，最後一頁則有寫下「FAREWELL」的字眼，與親友告別。

據警方初步調查，賈利賓在周二（18日）以專業人士身份入境台灣，同團另有多人，行程預計在有11天，原定下周五（28日）出境。賈利賓的申請表上有表明身份是「中遠海能董事總經理」。由於遺書以大陸用語寫作，部份更疑似詞不達意，警方已透過海基會與死者家屬連絡，以進一步了解事件詳情。

中遠海能在香港交易所掛牌上市，屬國有企業，母公司是國務院管理的「中國海運集團」。中遠海能的主要營業務是在大陸沿海地區和運送石油及煤炭等，擁有的油輪船隊規模位居全球第一名，亦是船型最齊全的航運公司。

（綜合報道）