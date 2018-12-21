【江丙坤逝世】陳雲林離台未受訪　留親筆信函稱憾未與連戰見面

大陸海協會前會長陳雲林昨日赴海基會弔唁已故海基會董事長江丙坤後，今日下午（21日）已搭機離台，兩日行程均未有受訪。 不過，陳雲林在搭機離台前亦留下一張信函指，由於「眾所周知的原因，未能如願」拜訪國民黨榮譽主席連戰等人，但仍祝願他和「其他老朋友身體健康、萬事如意」。

陳雲林在搭機離台前亦留下一張信函指，由於「眾所周知的原因，未能如願」拜訪國民黨榮譽主席連戰。（聯合新聞網）

陳雲林今日接近中午時份離開圓山飯店，並與工作人員握手致意，但對於媒體的發問沒有任何回應。他其後於下午抵達桃園國際機場，並在環宇商務中心安排下完成過關手續，搭乘南方航空公司班機離台。他在上機前僅點頭，揮手向媒體致意，未發表任何講話。

不過，陳雲林在搭機離台前就留下了一張信函指，此次來台是送老友江丙坤最後一程，也希望「有機會看望我所尊敬的、為兩岸關係和平發展做出重大貢獻的連戰主席和其他老朋友」。但由於「眾所周知的原因，未能如願。在臨別之際，我衷心祝願為兩岸關係破冰的連主席和其他老朋友身體健康、萬事如意」。

據早前報道，陳雲林此次以「個人名義」來台除為了弔唁江丙坤外，亦打算順便拜訪國民黨榮譽主席連戰，不過陸委會主委陳明通周一（17日）強調，陳雲林來台很單純，「不要去橫生枝節」，經溝通後陳雲林已將拜會連戰行程刪除，若下次陳雲林以「自由行」見連戰，陸委會「一定開這門」，強調兩岸「沒有私誼和私交」。

（中央社/聯合新聞網）