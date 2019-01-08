【習近平對台講話】2020總統大選藍營有意角逐者各提主張

台灣總統蔡英文日前以「不接受九二共識、堅決反對一國兩制」來回應大陸國家主席習近平的對台講話，兩岸關係如何定義論述，藍營內部也出現多種版本。 繼表態角逐2020總統大選的新北市前市長朱立倫日前肯定「九二共識」後，也有意投入大選的行政院前院長張善政，7日（周一）提出以中華民國憲法凝聚台灣共識的五點立場；孫文學校總校長張亞中則在宣布參選總統同時，也提出「兩岸同屬整個中國，互為憲政分治政府」主張，訴求與北京簽署《兩岸和平協定》。

新北市前市長朱立倫強調「九二共識」。（資料圖片）

朱立倫日前在央視播出的紀錄片中，肯定「九二共識」是兩岸交流的重要里程碑，他6日（周日）則在Facebook批評蔡英文無權要求各政黨不要再講「九二共識」，強調「九二共識」不該與一國兩制畫上等號。不過此主張引發正反意見洗版，朱立倫再發文回應稱，務實面對問題並不是怯懦，終究須冷靜思考接下來的路要怎麼走。

張善政提出以中華民國憲法凝聚台灣共識的五點立場。（《聯合報》）

張善政倡以憲法凝聚共識

張善政則認為，「九二共識」在不斷被附加新意涵後，已不能作為台灣凝聚內部力量的媒介；要回應大陸的一中前提，還有一個選項就是中華民國憲法，因中華民國憲法與兩岸人民關係條例已清楚指出，「兩岸同屬一中（中華民國），兩岸是『兩區』」，即自由地區與大陸地區。

他進一步提出五點主張，包括依據憲法，兩岸同屬一個中國；以「具有大中華情懷的台灣優先務實主義」作為制訂兩岸政策的基本精神；國家的未來由民意做決定；厚植實力是台灣尊嚴的最大保障；以及台灣民眾最大公約數就是維持兩岸和平發展。

張亞中主張「兩岸同屬整個中國，互為憲政分治政府」的「分治不分裂」立場。（資料圖片/中評社）

張亞中倡兩岸「分治不分裂」

張亞中則主張以「兩岸兄弟一家親」的定位，即「兩岸同屬整個中國，互為憲政分治政府」的「分治不分裂」立場，與北京簽署《兩岸和平協定》，為兩岸確定和平發展框架。

（《聯合報》）