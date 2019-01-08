【台大校長遴選風波】管中閔終就任校長　駐校警嚴守會場四周

時隔500多天，台大終於有校長了！今天（8日）上午10點，國立台灣大學舉行校長交接典禮，新任校長管中閔、教育部常務次長林騰蛟、代理校長郭大維等出席典禮。 為防範有群眾或學生到場抗議，台大校內駐衞警察隊一早就在會場四周主要出入口把守，會場內亦嚴格管制進場人數。

管中閔於今天（8日）正式就任台大校長，結束500多天無校長的狀態。（中央社）

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台大上午舉行第12任校長職務交接典禮，由教育部次長林騰蛟擔任監交人，代理校長郭大維交接給新任校長管中閔。

管中閔致詞時表示，「這個交接典禮得以實現，要向許多人表達最由衷的謝意。」他感謝遴選委員會、台大校務會議的代表們，許許多多台大老師、同學和校友們，以及社會前輩、家人與朋友，在過去一年來對大學自主的堅定支持；對郭代校長與行政團隊在過去一年的艱困局面下維持校務正常運作，表示最大的敬意與謝忱。

抗議聲持續 警嚴防死守

日前逾10位學者發起連署，呼籲政府撤銷教育部聘任管中閔為台大校長的違法處分，數十位台大資深校友也齊聚台大傅鐘，抗議教育部同意聘任管中閔為校長。為了讓典禮順暢進行，防範群眾或學生到場抗議，台大校內駐衞警察隊一早就在會場外各主要出入口把守，包括交接典禮會場兩側出入口，還有行政大樓四周出入通道都有駐衞警力。

台大校長遴選委員會去年1月5日選出管中閔為新校長，原訂2月上任。但台灣教育部認定遴選程序有瑕疵，發函請台大重啟遴選，但台大拒絕並提起訴願。教育部去年12月宣布，勉予同意管中閔擔任台大校長，台大安排管中閔今年1月8日上任。

（中央社、中時）