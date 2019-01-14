不滿肉丸「沒加辣」　台漢毆妻兒犯眾憎　遭網民上門痛毆迫食辣椒

台灣新北市蘆洲區12日晚間發生家暴案件，42歲林姓男子因「肉丸沒加辣」而痛打妻兒，施暴影片曝光引發眾怒。其家庭住址被網民找到，當日深夜，更有網民衝入林家，拿著準備好的辣椒要林男當場吃，林男拒絕後即被毆打。此外，亦有大量民眾聚集林家樓下，要「教育」他。 警方及時趕到，好言相勸，希望民眾「不要弄髒自己的手」，此後民眾才漸漸散去。 據悉，有兩人因動手毆打造成林男臉頰受傷，已被警方移送法辦。

林男施暴影片曝光後，其家庭住址迅速被網民「人肉」出，隨即有多名網民闖入林男家中「教訓」他，林男被打傷送醫，出院後也不敢返回住處，而是去親戚家躲藏。

不過，大眾的怒火並未就此平息，12日晚間，林男家附近聚集上百名憤怒的群眾，大多穿著黑色上衣，等著林男回家，要「教導」他如何愛護妻兒，還有人在現場炒起辣椒。

蘆洲副分局長吳恆隆親自帶隊安撫民眾情緒，表示現場群眾都不是壞人，但希望還給該社區安寧，也讓林男能盡快接受法律制裁，向大眾承諾會「好好處理」，新北市警察局更呼籲大家不要衝動，表示完全能夠理解大家的心情，「但是拜託大家不要弄髒自己的手，這種事情交給我們警方來處理就好。」

警方13日指出，已於1月12日受理林男涉嫌家暴案，受理後除立即通報兒少保護及高風險家庭通報外，遭家暴的母親及小孩也對父親提出傷害告訴，警方依法移送，也已經幫助聲請緊急保護令完成並將其安置於安全處所，目前安全無虞。

警方表示，案發後有7名義憤民眾前往林男住處理論，其中兩人動手毆打造成林男臉頰受傷，林男雖不提出告訴，但警方仍然依社會秩序維護法將動手的兩人移送法辦。

警方呼籲，目前母親及小孩都安置在安全處所，父親也另覓其他處所居住，暫時不會返家，希望關心此案的民眾保持冷靜理性不要再到父親住處關心，以免造成社區安寧的壓力。

（中央社、鏡周刊）