【就任僅7天】台大校長管中閔遭監察院彈劾　是否撤職有待裁定

台大校長管中閔過去擔任公職期間又有兼職，遭台灣監察院彈劾。監察院指出，管中閔擔任公職期間為《壹週刊》撰寫社論，固定月領5萬元，符合「固定、經常、持續」的兼職定義。 至於是否影響校長職務，監委表示，須交由公務員懲戒委員會決定，監察院無權置喙。經過長達一年的遴選風波，管中閔終於1月8日就任台大校長，至今天（1月15日）才僅僅7日。

當選台大校長的台灣中央研究院院士管中閔。（資料圖片）

據中央社報道，監察委員陳師孟、王幼玲、蔡崇義1月15日下午召開記者會指出，在2012年2月6日至2015年2月3日期間，管中閔擔任行政院政委兼任國發會主委，違法兼職為《壹週刊》撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，損害公務紀律和敗壞官箴，違失情節重大。

陳師孟指彈劾性質類似起訴，至於起訴成立與否以及量刑輕重，則由司法院公務員懲戒委員會作決定，有可能只是輕輕放下，記申誡而已，也可能是撤職的嚴峻懲罰，但監察院對此沒有權力置喙。

最快2月公布完整調查報告

報道引述銓敘部官員指，假設公懲會認定管中閔兼職違法，後續交由主管機關執行，管中閔現為台大校長，主管機關就是教育部。若公懲會所做的懲戒處分是撤職，教育部就執行撤職，若是申誡，教育部則執行申誡。

此前有媒體報道，管中閔曾在廈門大學等大陸院校兼職，引發爭議。蔡崇義就此回應，指是次彈劾案，僅針對管中閔在《壹週刊》的兼職。至於管中閔過去擔任教授期間所有兼職事項，監察委員會最快2月公布調查報告。