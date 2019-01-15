【習五點】統戰部部長尤權：爭取台灣民心　推動反「獨」促統運動

1月15日，中共「統一戰線」舉行座談會，主題為學習中共總書記習近平對台講話精神。會上中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權發表講話。

習近平在《告台灣同胞書》四十周年紀念會上提出五項對台政策主張。（路透社）

1月2日，《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在北京舉行，習近平提到要探索「兩制」台灣方案，稱「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。他又列出5點對台工作方針，呼籲兩岸推舉「代表性人士」，就推動兩岸關係和平發展達成「制度性安排」。

新華社1月15日報道， 尤權在座談會上指出，習近平的講話總結中共建政70年來對台工作的歷程，「昭示了祖國必然統一的歷史大勢」，並闡述「推進祖國和平統一」的政策主張，屬於「指導新時代對台工作的綱領性文獻」。

中共統戰部部長尤權。（資料圖片）

籲「共同推進祖國和平統一」

尤權強調，「統一戰線」的首要政治任務是要按習近平講話精神，開展對台工作：「最廣泛地團結海內外中華兒女，最大限度地爭取台灣民心，推動反『獨』促統運動深入持續健康發展，共同推進祖國和平統一、實現中華民族偉大復興的中國夢。」

習五點：