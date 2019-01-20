台3天查獲逾600起旅客違規攜帶肉品入境　台漢攜金華火腿遭罰

台灣內政部長徐國勇周六（19日）表示，為防堵非洲豬瘟入侵台灣，過去3天共查獲669件旅客違規攜帶肉品入境。 其中一名台灣男子周五（18日）從大陸返台灣，因手提行李中攜帶金華火腿、東坡肉、雞肉入境，被裁罰20萬元新台幣（約5萬港幣）。男子一直不肯簽罰單，稱沒人提醒他不能攜入境，更向海關人員大罵「騙錢的政府」。

關員逐一檢查旅客的行李。（中央社）

3天查669起違規攜帶肉品入境

據中央社19日報道，為宣導非洲豬瘟防疫工作，台灣內政部當天在Facebook專頁上傳了一則由部長徐國勇說明防疫工作的影片。徐國勇在影片中表示，這幾天為防堵非洲豬瘟入侵台灣，在相關檢驗中，過去3天共查獲669件旅客違規攜帶肉品入境，其中還有人帶金華火腿，萬一帶有病毒，台灣整個豬肉產業上中下游都完蛋，每年損失新台幣2000億元，是非常可怕的數字。

徐國勇指出，這幾天警察這麼辛苦檢查出這些違規攜帶的肉品，希望大家了解警察的辛苦。他也表示，之前緊急採購的4台X光機已開始運作，會再緊急採購18台。

徐國勇呼籲，請各位旅客千萬不要攜帶肉品入境，也不要網購國外肉類產品，不要到疫區畜牧場所參觀。

台男攜金華火腿入境遭罰 大鬧機場

綜合台灣媒體報道，桃園機場18日晚間仍有一名台灣紀姓男子從大陸返台時，攜帶了2公斤金華火腿、1公斤東坡肉機1公斤雞肉入境，最後被海關人員當場查獲扣壓，並依法處以新台幣20萬元（約5萬港幣）罰款。

紀姓男子心有不甘，遲遲不肯在罰單上簽名，並表示他提著這袋肉類製品從下飛機一路到海關，都沒有人告知他這些肉製品不能攜帶入境，直到被海關人員攔下後，才說要罰款。紀姓男子當場大罵「這分明是挖坑給人跳嘛！」、「騙錢的政府！」

不過，航警表示，這一班廈門航空飛機抵達桃園機場後，他們就有先向旅客宣導禁令，並告知相關罰則相當嚴重，紀姓男子搭乘的班機中也有旅客聽到宣導後主動丟棄，至於為何該男子仍堅持帶肉闖關令人費解。

（綜合報道）