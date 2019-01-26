【動作頻頻】柯文哲訪美前將訪以色列：去看看小國活到現在的秘訣

台北市長柯文哲近來動作頻頻，除了低調成立「國際政經戰情室」外，還計劃3月訪問美國展開「城市外交」。他周五（25日）更進一步宣布，將在2月23日訪問以色列，表示：「要去看看900萬人口的以色列如何活到現在，秘訣是甚麼？」

台北市長柯文哲宣布出訪以色列，還展示以色列商會贈送給他的紅酒。（柯文哲Facebook）

台北市長柯文哲3月訪美行程備受矚目，外界認為這是在為他2020年的台灣總統大選鋪路。他周五（25日）更宣布將出訪以色列，稱要去看看以色列活到現在的秘訣，「小國在這麼惡劣的環境，在阿拉伯世界團團包圍之下，為甚麼還可以活得好好的？」

柯文哲透過Facebook直播宣布出訪以色列的消息，他表示以色列駐台代表邀請他前往參加以色列舉辦的全球市長會議，他此行還將參訪無人車企業。他還大方展示以色列商會贈送、用再生水灌溉農地釀製的紅酒。

柯文哲說，以色列產業創新表現頂尖，但人口只有區區900萬，除了大力推動城市外交，產業創新亦是強項。他稱讚以色列的資訊安全產業，指出世界上黑客最多的地方就是台灣跟以色列，台灣的黑客與市府有建立資訊安全管道，透過這管道，雖然台灣沒有金礦和石油，但還是可以做創新。

據此前報道，柯文哲將在3月16日至24日出訪美國東部4個城市，包括紐約、波士頓、華盛頓以及台北的姊妹城市亞特蘭大。

（綜合報道）