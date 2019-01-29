【擦屁股事件】涉事空姐被誣賣淫　長榮疲勞轟炸3小時致精神受創

長榮航空空服員日前爆出機上受辱風波未平，又傳出有空服員被誣指在荷蘭賣淫，不雅影片與照片外流，公司收到匿名檢舉信隔天就火速約談該名女空服員長達3小時，該名空服員在桃園市空服員職業工會等單位陪同下到市府前抗議，痛訴當天主管不斷以套話方式，詢問她交友與感情狀況，如有無交過外籍男友、男友身上有無刺青等，甚至問她是否曾拍過這樣影片，若是男友拍下會是哪一人等，空服員說她因此崩潰大哭，飽受耳語、謠言等壓力，工會今要求長榮澄清與道歉，呼籲桃市府介入調查。

該名空服員回憶當天被3名主管審問長達3小時仍心有餘悸（點圖放大）↓↓↓

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桃園市空服員職業工會指出，經當事人求助工會，發現所謂不雅照片與影片均為國外情色藝人sukisukigirl所拍攝，此烏龍事件已引起當事人同事間嚴重誤會，且疲勞訊問與推定檢舉事實也造成當事人嚴重創傷，經醫生判定罹患急性壓力症候群，建議休養一周。

長榮航空今天對此尚無回應，桃園市政府勞資關係科長張哲航說，今天獲悉此類情事，將會派員到長榮航空了解，若有違法將依法裁罰。

該名空服員今頭戴鴨舌帽、戴上黑色口罩，回憶19日當天被3名主管審問長達3小時仍心有餘悸，數度語氣發抖地說，19日被臨時更改勤務，要求立刻回公司進行約談，約談期間，空服部主管用套話方式，詢問交友與感情狀況，還問她「是否會拍攝這樣的影片」，即便回應並非影中人，仍被主管要求她自辯為何能篤定否認為影片女主角，「真的覺得非常荒唐！」

「公司未查證影片真實性，就要我自證清白」，該名空服員也說，主管不停詢問她個人隱私，還要她上網搜尋是否仍有其他不雅照或影片在流傳，最後要她寫下如何證明該影片女子不是她，也未做出對公司名譽損害之情事，歷經3小時約談審問，有感被逼說出隱私，「我崩潰，我潰堤大哭」。

該名空服員還表示，當她詢問公司如何協助與相信自己，但卻仍遭受質疑，最後主管還說「要我最後小心一點」，任由這件事無限放大，同事之間也有各種耳語與謠言傳遞，造成她身心創傷，自己在長榮任職8年多，原以為公司可保護員工，但公司未止血反質疑她，希望公司出面澄清，也希望公司能給予其他有遭受身心創傷的當事人工傷假。

長榮企業工會監事會召集人趙婕歡說，據悉是3名女性主管審問，審問期間不停逼問該名空服員隱私問題，如有無交過外籍男友，男友身上有無刺青，甚至若是男友拍會是哪一任，「不斷凌遲我的會員」。

桃園市空服員職業工會秘書長趙雅菱說，不當約談絕非單一個案，此案凸顯長榮專制管理，她認為此案已經違反多項勞動與職安法令，呼籲桃園市政府介入調查，並要求長榮航空公司向當事人道歉，並依據醫囑核給當事人工傷假，並希望長榮等龍頭航空應修正專制管理的公司文化。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】