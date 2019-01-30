【台總統大選】民進黨立委陳明文：黨內共識還是蔡英文最具實力

台灣2020年總統大選進入1年倒計時，民主進步黨立委陳明文今天（30日）透露，民進黨內已形成共識，認為目前還是蔡英文在黨內最具實力。他相信，民進黨全黨會全力支持蔡英文競選連任。

民進黨立委陳明文指出，黨內共識認為，目前還是蔡英文最具參選總統的實力。（資料圖片）

陳明文今天（30日）出席中常會時作出如上表述，他還指若蔡英文被民進黨提名，她會對副手人選做整體性考量，這個答案由蔡英文向外界說明。行政院副院長陳其邁則在會上指出，現在談副手人選還太早，黨有民主機制，就按黨的規定辦理。

民進黨立委段宜康今天接受廣播訪問時亦表態稱，若蔡英文選不上，別人也選不上，且蔡英文很倚重副總統陳建仁，「英仁配」是最合理的。

另據報道，台灣美麗島電子報昨天（29日）公布2020總統大選最新民調，顯示台北市長柯文哲支持率下滑3%但仍位居第1，支持率為33.4%；卸任後立刻表態的前新北市長朱立倫，支持率則跌至23.4%；現任總統蔡英文支持率則上升4.3%，以19%支持率位居第3。

讚成民進黨推新版決議文

民進黨主席卓榮泰昨指出，民進黨要在明年的選舉中引導走向、創造議題，過去黨內有台灣前途決議文等，如今不排除有新版的決議文或共識。陳明文對此表態支持，他稱每個時代有不同的時代背景，這是民進黨因應一個新時代應有的態度。

至於新決議文的方向，陳明文說，民進黨是民主政黨，可以在黨內大鳴大放，大家一起討論；未來如果有這種新的決議文，亦會是黨內激烈討論的結果。

（中央社、美麗島電子報）