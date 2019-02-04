【非洲豬瘟】國台辦指台將豬瘟政治化　陸委會斥其顛倒是非

中國國台辦3日發表書面說明，指台灣藉非洲豬瘟疫情防控作政治文章。 台灣陸委會發布新聞稿表達「嚴正抗議」，稱是陸方因政治因素，不願回應台灣關於疫情通報的要求，顛倒是非黑白。

浙江金華，工作人員在為養殖場消毒。（視覺中國）

中國國務院台灣事務辦公室3日針對非洲豬瘟議題，以發言人談話方式發表書面說明。文中說，豬瘟相關情況都在中國農業農村部官網持續更新，台灣方面「完全可以通過這些渠道全面獲得疫情防控訊息。」

國台辦稱，一段時間以來，「民進黨當局藉非洲豬瘟疫情防控事做政治文章。為了達到破壞兩岸同胞感情和兩岸關係的目的，無視基本事實和專業常識，甚至編織謊言無理取鬧，民進黨當局所作所為與疫情防控毫不相關，完全是藉機生事，相信廣大台灣同胞對這一點看得非常清楚。」

對此，陸委會表示，台灣為防止疫情擴散，已多次提出希望雙方相互通報，共同防疫，願意派遣專家赴中國大陸交流。但大陸因政治因素，不願回應台灣，使台灣政府不得不採取加重罰則，甚至禁止入境的措施，陸委會指出，是陸方的漠視及不作為，破壞兩岸同胞情感及兩岸關係。

此外，陸委會還表示，依據兩岸農產品檢疫檢驗合作協議，雙方同意及時通報進出口農產品重大議題及安全衛生事件訊息。旅客攜帶及商品郵寄均以進口論，且非洲豬瘟是重大安全衛生事件，政府認為訊息通報完全符合協議的規範，奉勸陸方正視問題，不要顛倒黑白。

而針對國台辦表示，願意繼續採取有效措施，嚴防豬肉製品流入台灣，陸委會予以肯定並表示歡迎。陸委會說，為讓防疫達到最好的效果，台灣也持續願意促成兩岸專家交流，並期待陸方正面回應。

（中央社）