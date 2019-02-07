台駐美代表出席美部長級會議　宣布捐贈50萬美元支持打擊ISIS

台灣駐美代表高碩泰當地時間周三（6日）在「全球打擊ISIS聯盟」部長級會議上宣布，台灣捐贈50萬美元給諾貝爾和平獎得主穆拉德（Nadia Murad）所屬機構，表達對打擊極端組織ISIS的支持。

台灣駐美代表高碩泰在會上宣布捐贈50萬美元支持打擊ISIS。圖為美國總統特朗普出席會議並致辭。（美聯社）

會議由美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）主持，總統特朗普亦親臨致詞。台灣駐美代表高碩泰率代表團出席，與全球70多個國家、5個國際組織部長級官員，共同商談反極端組織對策。

高碩泰會後受訪表示，台灣在2014年加入該聯盟，向全世界展示台灣是負責任成員，積極參與亦做出許多具體貢獻。過去4年多來，台灣在人道援助方面提供400個組合屋、流動診所、掃除地雷設施，累積捐款超過3500萬美元與相關設施。

高碩泰指出，他在會場率先宣布，台灣再捐50萬美元給2018年諾貝爾和平獎得主之一穆拉德（Nadia Murad）創辦的機構「納迪婭倡議」（Nadia's Initiative），協助中東地區在伊拉克、敘利亞流離失所的民眾。他說，穆拉德當場向台灣表達感謝之意，大會主席亦肯定台灣所做的貢獻。

高碩泰說，今天有機會與美國國務院高層第一手互動，美方官員亦當面感謝台灣與該組織的密切合作。被問及與會國家與國際組織旗幟飄揚，獨缺台灣旗幟時，他表示，在客觀形勢希望努力爭取的同時，最重要的是把事情做好做滿，與美國國務院、各國部長共商維持國際和平、打擊恐怖主義，這是優先事項。

（中央社）